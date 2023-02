Sanremo, scaletta prima serata: ospiti e cantanti in ordine di esibizione

Tutto pronto per la prima serata di Sanremo 2023, al via martedì 7 febbraio a partire dalle 20.30 su Rai Uno. Ospiti e cantanti sono già arrivati in città, pronti a salire sul palco dell'Ariston. Di seguito i volti che vedremo sfilare sul palcoscenico e l'ordine di esibizione.

Chi conduce

A condurre la prima serata saranno Amadeus e Gianni Morandi, affiancati da Chiara Ferragni, vera e proprio icona di questa edizione del festival.

I cantanti in ordine di esibizione

Sul palco si alterneranno 14 dei 18 Big in totale, ascolteremo quindi metà dei brani in gara. A votare saranno i giornalisti e alla fine della serata verrà stilata una classifica provvisoria. Di seguito l'ordine di esibizione:

Anna Oxa

Gianmaria

Mr Rain

Marco Mengoni

Ariete

Ultimo

Coma Cose

Elodie

Leo Gassmann

I Cugini di Campagna

Gianluca Grignani

Olly

Colla Zio

Mara Sattei

Gli ospiti

Ospiti Mahmood e Blanco, vicitori della scorsa edizione E ancora i Pooh ed Elena Sofia Ricci, qui per presentare la nuova fiction "Fiori sopra l'inverno" . In collegamento dalla nave Salmo.

A che ora finisce

Dopo gli orari lunghi degli anni passati, Amadeus ha assicurato che le prime due serate termineranno intorno all'1.30/ 2.00 del mattino.