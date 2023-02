Amadeus, Ferragni, Morandi, è imbarazzo per la domanda sulla Costituzione, non sanno cosa dire

È subito imbarazzo durante la conferenza stampa di Sanremo 2023 quando, alla domanda del giornalista sulla Costituzione Italiana, i tre conduttori della prima puntata del Festival della canzone italiana, Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni non hanno saputo letteralmente cosa dire. Un momento di difficoltà per i tre presentatori che sembravano essere pronti a tutto ma, evidentemente, non a questo. Quando è stato chiesto loro, in riferimento al fatto che questa sera, a Sanremo, si celebreranno i 75 anni della Costituzione Italiana: "Se doveste voi leggere un articolo della Costituzione, quale scegliereste? Tatuarvelo, leggerlo stasera, sceglietevene uno" sia Amadeus che Chiara Ferragni e perfino Gianni Morandi, anche se quest'ultimo si è salvato in corner, sono rimasti letteralmente in silenzio cercando di sviare con una risposta molto generica e decisamente "arrangiata" al momento perché non sapevano proprio cos'altro dire.

Ha iniziato Amadeus rispondendo con un semplicissimo e "forzato": "La Costituzione è talmente bella che lo prenderei a caso" e l'ha subito seguito la Ferragni, palesemente in difficoltà per la domanda con un "Idem" per sbrigarsela nel minor tempo possibile.

L'unico ad aver minimamente accennato a un articolo della Costituzione è stato Morandi che, però, si è fermato alla prima frase del documento: "L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro".

A notare l'imbarazzo da parte dei conduttori sono stati in tanti e, nello specifico, Selvaggia Lucarelli che ha voluto postare, sul suo profilo Instagram il suo pensiero per questa "figuraccia" dei tre presentatori del Festival di Sanremo.

"Perle meravigliose dalla conferenza stampa di Sanremo - ha scritto Selvaggia -. Stasera a Sanremo si festeggiano i 75 anni della Costituzione e a domanda specifica Amadeus se la sfanga da paraculo, Ferragni dice idem non sapendo cosa sia, Morandi svetta".

"La differenza tra un pensiero (Morandi) e un non pensiero (Ferragni) tutta in una risposta" scrive qualcuno sotto il post di Selvaggia criticando la prima donna della prima serata del Festival e c'è anche chi ironizza con un "idem e lode" e chi critica con un duro: "Quanta ignoranza".