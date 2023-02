Sanremo, scaletta serata duetti: gli ospiti e le cover in ordine di esibizione

Stasera, venerdì 10 febbraio, la quarta serata del festival di Sanremo 2023, a partire dalle 20.30 su Rai Uno. E sarà una serata completamente diversa dalle altre, poiché dedicata alle cover. "Una serata che vorrei definire magica", ha dichiarato in conferenza stampa Stefano Coletta, direttore di Rai Uno.

Chi conduce

Accanto ad Amadeus e Gianni Morandi stasera sarà la volta dell'attrice Chiara Francini. Cosa farà? "Porterò tutta la Chiara che ho nel mio monologo, tratterà con grande verità il mio percorso umano. Ci sarà ironia ed altre tinte del mio arcobaleno".

I duetti in ordine di esibizione

Tutti i cantanti in gara si esibiranno con un ospite e porteranno sul palco un brano del repertorio italiano o internazionale. Di seguito tutte le accoppiate, in ordine di esibizione.

Ariete con Sangiovanni 'Centro di gravità permanente' di Franco Battiato

Will con Michele Zarrillo – 'Cinque giorni di te e di me' di Michele Zarrillo

Elodie con BigMama 'American Woman'

Olly con Lorella Cuccarini 'La notte vola' della Cuccarini

Ultimo con Eros Ramazzotti un medley di Eros Ramazzotti

Lazza con Emma e con il primo violino della Scala di Milano Laura Marzadori cantano 'La fine'

Tananai con Don Joe 'Vorree cantare come Biagio'

Shari con Salmo un medley di Zucchero Fornaciari

Gianluca Grignani con Arisa 'Destinazione Paradiso' dello stesso GriganI

Leo Gassmann con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo cantano un medley dello stesso Bennato

Articolo 31 con Fedez un medley degli Articolo 31

Giorgia con Elisa un medley di 'Luce' e 'Di sole e d'azzurro'

Colapesce Dimartino con Carla Bruni 'Azzurro' di Adriano Celentanoù

Cugini di Campagna con Paolo Vallesi un medley tra 'La forza della vita' e 'Anima mia

Marco Mengoni con il Kingdom Choir 'Let it be' dei Beatles

Gianmaria con Manuel Agnelli 'Quello che non c'è'

Mr. Rain con Fasma 'Qualcosa di grande' dei Lunapop

Madame con Izi 'Via del Campo' di Fabrizio De Andrè

cOMA COSE CON BAUSTELLE IN sARA' PERCHe' TI AMO

Rosa Chemical con Rose Villain 'America' di Gianna Nannini

Modà con Le Vibrazioni 'Vieni da me' degli stessi Modà

Levante con Renzo Rubino propone 'Vivere' di Vasco Rossi

Anna Oxa con il deejay iLjard Shava canterà 'Un'emozione da poco'

Sethe con Bnkr44 'Charlie fa il surf'

LDA E ALEX BRITTI CON 'OGGI SONO IO'

Mara Sattei con Noemi 'L'amour toujour'

Paola & Chiara con Mark & Kremont un medley di Paola & Chiara

Colla Zio con Ditonellapiaga 'Salirò' di Daniele Silvestri

Ospiti

Saranno assegnati tre premi. Premio comune di Sanremo alla carriera a Peppino di Capri. Premio regione Liguria al miglior duetto. E Premio del comune di Sanremo che andrà all'ospite che accompagna il Big.

Presentazione della fiction Mare Fuori, con esibizione dei ragazzi sulle note della sigla e della protagonista Carolina Crescentini.

Gianni Morandi omaggia Lucio Dalla.

Dal Suzuki Stage si esibisce La Rappresentante di Lista, dalla Costa Smeralda invece ci sono Takagi e Ketra.

Come si vota

Il voto stasera sarà così ripartito: 34% televoto, 33% sala stampa e 33% giuria demoscopica. Il risultato farà media con la classifica generale provvisoria.

Per votare bisognerà inviare il codice a due cifre, abbinato ad ogni cantante che sarà comunicato durante la diretta, tramite SMS o digitando il medesimo codice a 2 cifre sulla tastiera nel caso in cui chiami da linea fissa. I numeri per votare:

894.001 Da fisso

475.475.1 Da mobile

È possibile votare per un massimo di 5 volte per ogni sessione di voto attiva. Il costo del televoto mediante chiamata telefonica è di 0,51 euro Iva inclusa per ogni voto valido.

A che ora finisce

L'orario di chiusura della serata è attorno alle 2.00 di notte.