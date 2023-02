Sanremo 2023, scaletta seconda serata: ospiti e cantanti in ordine di esibizione

Stasera, mercoledì 8 febbraio, la seconda serata del festival di Sanremo 2023 a partire dalle 21.20 su Rai Uno. Dopo i primi quattordici artisti (con annesso il clamoroso successo di ascolti) che si esibiscono nella prima serata, la seconda ospiterà i rimanenti quattordici, pronti a salire sul palco dell'Ariston.

Chi conduce

A condurre la serata sono Amadeus, Gianni Morandi e Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice di "Belve", trasmissione cult di Rai Due con le sue interviste graffianti.

I cantanti in ordine di esibizione

Nella seconda serata, mercoledì 8 febbraio, si esibiranno quattordici dei ventotto cantanti in gara. A votare sono i giornalisti proprio come nella prima serata (qui la classifica provvisoria della prima serata), e sarà stilata una nuova classifica, complessiva dei 28 artisti. Di seguito l'ordine di esibizione:

Will

Modà

Sethu

Articolo 31

Lazza

Giorgia

Colapesce Dimartino

Shari

Madame

Levante

Tananai

Rosa Chemical

Lda

Paola e Chiara

Gli ospiti

Tra gli ospiti invece troveremo l'inedito trio formato da Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi - che per la prima volta canteranno insieme in tv - e la band americana Black Eyed Peas. Spazio anche alla comicità scorretta di Angelo Duro, mentre sul finale arriverà l'attore Francesco Arca farà il suo ingresso per presentare la fiction "Resta con me". Ospite anche Francesco Arca, che presenterà la fiction "Resta con me".

Dalla Costa si esibisce Fedez, rapper e marito di Chiara Ferragni, che ieri è stata co conduttrice. Sul palco Suzuki al centro città Francesco Renga e Nek.

A che ora finisce

Dopo gli orari lunghi degli anni passati, Amadeus ha assicurato che le prime due serate termineranno intorno all'1.30/ 2.00 del mattino.