"Se poi domani" di LDA: testo, significato e video della canzone di Sanremo 2023

Nel corso della stagione televisiva 2021-2022 LDA - nome d’arte di Luca D’Alessio - è stato tra i protagonisti del talent di Canale 5 “Amici di Maria De Filippi”. Luca è stato, soprattutto all’inizio, etichettato come “figlio del cantautore Gigi D’Alessio”, una figura paterna ingombrante, ma successivamente alla notorietà televisiva la sua stella ha cominciato a brillare, prima con il singolo "BANDANA", poi con l’album d'esordio "LDA". Nel 2023 sale sul palco dell’Ariston come concorrente della 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Se poi domani”.

LDA a Sanremo 2023 con 'Se poi domani': testo

Circondata dagli specchi

E ti giuro sei bella da ogni prospettiva

Tu che disegni i silenzi a matita è così

Che ti senti capita

Vorrei abbracciarti ma mentre dormi

Così da unire tutti i nostri sogni

Immaginare che le notti insonni

Siano delle ore regalate a noi

Che siamo angeli

Ti prego ascoltami

Quelle immagini

Continuano ad uccidermi

Oh oh dammi le mani

Ma solo se tu rimani

Sai penso a te

Sai io penso che

Io non dormirò più come prima

Oh oh dimmi che mi ami

Io non so se poi domani

Verrai da me se verrai da me

O sarai solo un’altra bugia

Il significato

Per la sua prima volta alla più importante delle manifestazioni canore italiane, Luca D’Alessio si presenta con una canzone dal titolo “Se poi domani”, da lui scritta insieme a suo cugino Francesco D’Alessio e ad Alessandro Caiazza. Siamo davanti ad una ballata romantica (qualcuno direbbe in pieno stile sanremese) composta - dice LDA – in mezz’ora circa. Il testo nasce da una vicenda sentimentale strettamente autobiografica e racconta una delusione amorosa, consapevole che le emozioni ed i tormenti che ci attanagliano sono spesso fonte d’ispirazione. Il protagonista della narrazione è tormentato dai ricordi e deve fare i conti con una quotidianità che l’ha privato della sua fidanzata. Lo sguardo viene poi puntato al “domani” del titolo, ricco di incertezze: la speranza è che la ragazza possa un giorno tornare insieme con lui.

