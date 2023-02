Selvaggia Lucarelli: "Il monologo di Francini in onda troppo tardi". Chiara la ringrazia

Un monologo che parla della maternità vista però da chi mamma non è. Un messaggio forte e di grande impatto, anche perché a recitarlo e pronunciarlo a tutta voce è stata Chiara Francini che quello spaccato di vita lo ha portato in scena nei suoi spettacolo, Una ragazza come io, in giro per l'Italia. Una co-conduttrice frizzante e ironica, proprio come aveva annunciato di voler essere che ha però preso la parola, per il monologo s'intende, tardi, forse troppo. Questa considerazione è stata fatta da molti sui social, ma in particolare da Selvaggia Lucarelli che riassume con "peccato" l'occasione persa dalla Rai e da Sanremo.

"Chiara Francini, che piaccia o no quello che mette in scena, ha funzionato perché ha portato il suo mestiere. La sua maschera. Il monologo che recita a teatro. I suoi abiti. E siccome non era un donna-panda ma uno dei guardiani dello zoo, le è stato dato poco spazio, il più importante a notte fonda", scrive la giornalista.

"Io intanto la ringrazio - aggiunge Selvaggia - per aver parlato oltre che di maternità in modalità anti-pancina, di odio necessario, che è quello che va esercitato strenuamente non nei confronti delle persone, ma del sistema, del suo malfunzionamento, nei confronti di ciò che è profondamente ingiusto. Che poi è una cosa che si chiama passione". Poi arriva l'osservazione contro la Rai e Sanremo: "Ecco, odio che l’abbia dovuto dire alle due di notte, soprattutto perché stava portando sul palco il suo lavoro, prima che la tassa obbligata e rigorosamente femminile di dover sembrare intelligente. Peccato".

Le sue parole sono state accolte da molti, ma in particolare sono state apprezzate da Chiara Francini che ha voluto risponderle su Instagram, dove ha condiviso il suo pensiero: "Grazie Selvaggia, il cuore del mio monologo è quello che hai sentito".

Lucarelli la sua opinione l'ha messa nero su bianco sulle pagine del Fatto Quotidiano che in parte ha riportato anche su Instagram. "Giustamente il monologo di Chiara Francini, l'unica che sa governare un palco, a notte fonda" si legge nelle storie. Nel suo articolo-commento si rivolge anche ad Amadeus: "Riguardati la puntata - lo consiglia -, osserva bene te e Morandi sul palco con una che quel palco lo sa governare. Scoprirai una cosa interessante: funzioni meglio anche tu". "A chi l'ha piazzata alle due di notte - continua - invece voglio dire un'altra cosa: il palco di Sanremo è un trasformatore di corrente: nulla resta come arriva lì, può ridurre o moltiplicare". Il monologo di Francini è "bello" ed è un peccato, secondo Lucarelli, che "nella forza di quel momento si sia creduto così poco".