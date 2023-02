Selvaggia Lucarelli stronca Chiara Ferragni: "Dopo il suo monologo avreste fatto come Blanco"

Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni. Che tra le due non scorra buon sangue ormai è noto e la scelta di non commentare apertamente, per così dire, la lettera che la co-conduttrice del Festival ha scritto alla sé piccola sta già suscitando non pochi commenti e reazioni. C'è chi lo ha amato e chi invece lo ha trovato un poco incisivo e tra questi ultimi compare anche Lucarelli.

In realtà cosa Lucarelli pensi di quel testo lo ha detto molto eloquentemente, scoccando alcune frecciate via social: prima la foto di lei imbavagliata da Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle con la frase 'Io adesso', poi la foto di Blanco che distrugge i fiori della scenografia con scritto 'Scusate ma voi se foste entrati dopo quel monologo cosa avreste fatto'. E poi decide di condividere una foto di lei da bambina, un esplicito riferimento alla 'piccola Chiara' a cui Ferragni ha indirizzato la sua lettera, con tanto di 'Pikkola Selvi augura a Selvaggia e a tutti voi la buonanotte'. Un climax che ha trovato il suo culmine con il tweet condiviso questa mattina: "Ora mi apro un profilo onlyfans e il commento sul monologo lo metto lì così poi mi compro voi e pikkola KIARA".

Possiamo affermare che se anche non ha espresso in modo articolato la sua opinione sul monologo dell'imprenditrice digitale, il suo pensiero è arrivato comunque forte e chiaro.

SCUSATE MA SE VOI FOSTE ENTRATI DOPO QUEL MONOLOGO COSA AVRESTE FATTO. #Sanremo2023 pic.twitter.com/2UxaTnygRi — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 7, 2023

Ora mi apro un profilo onlyfans e il commento sul monologo lo metto lì così poi mi compro voi e pikkola KIARA. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 8, 2023

PIKKOLA SELVI AUGURA A SELVAGGIA E A TUTTI VOI LA BUONANOTTE. ? ? #Sanremo2023 pic.twitter.com/rVGnAEnf1L — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 8, 2023