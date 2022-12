Silvia Toffanin rifiuta Sanremo

In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo nelle vesti d co-conduttrice, fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione. È vero che la proposta le è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti, ma nello specifico - si apprende - Silvia Toffanin ha declinato l'offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche.

Da tempo ormai Toffanin - conduttrice e storica compagna di Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset - è al centro di una vera e propria ascesa professionale, dovuta ad un costante apprezzamento da parte del pubblico. Non è un caso che, nell'ultima stagione, l'appuntamento con Verissimo, talk di Canale 5 a cui ha legato il suo volto, sia stato raddoppiato a due volte alla settimana. Ed alcune fonti sostengono che si tratta solo dell'inizio: Berlusconi avrebbe intenzione di trasformarla nella "nuova Maria De Filppi", raccontano alcune fonti. Certo è che nel progetto non rientra l'idea di una sua presenza a Sanremo, nonostante il prestigio del palco che sarebbe andata a calcare e che la stessa De Filippi calcò anni fa. Al momento dunque le co-conduttrici ufficiali della kermesse ligure restano Chiara Ferragni e Francesca Fagnani.