Sanremo 2023, Amadeus svela tre super ospiti: "Mai accaduto prima"

Irruzione di Amadeus al Tg1, all'edizione delle 13.30 di oggi - domenica 8 gennaio - per annunciare i primi tre super ospiti di Sanremo 2023. Il direttore artistico del Festival aveva anticipato che ci sarebbero stati grandi cantanti italiani che hanno fatto la storia. Promessa mantenuta.

Sul palco dell'Ariston ci saranno Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi, quest'ultimo presente al Festival per tutte e cinque le serate come co-conduttore. La vera sorpresa, però, è che i tre si esibiranno insieme durante la seconda serata, mercoledì 8 febbraio: "Un grande regalo per il pubblico di Sanremo - ha detto Amadeus - Li avremo tutti e tre insieme quella sera. Mai accaduto prima. Ognuno di loro è un grande ospite ma tutti e tre insieme è un grande evento".

Sarà dunque una "serata imperdibile", come promette Ama, con i loro più grandi successi. Il conduttore ha fatto poi sapere che nei prossimi giorni ci saranno altri annunci con altrettante importanti novità. A meno di un mese dal Festival - in programma dal 7 all'11 febbraio - il cerchio inizia a stringerci.