"Supereroi" di Mr. Rain: testo e significato della canzone di Sanremo 2023

Nato a Desenzano del Garda (provincia di Brescia) il 19 novembre 1991, Mr. Rain partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con un brano dal titolo "Supereroi". Melodico senza dimenticare la propria vena da rapper, parla apertamente dell'importanza di saper chiedere aiuto nei momenti di difficoltà.

Mr. Rain a Sanremo 2023 con 'Supereroi': testo

Non puoi combattere una guerra da solo

Il cuore è un’armatura

Ci salva ma si consuma,

A volte chiedere aiuto ci fa paura

Ma basta un solo passo come Il primo uomo sulla luna,

Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto

Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro

Siamo angeli con un’ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l’uno accanto all’altro.

Camminerò

A un passo da te

E fermeremo il vento come dentro gli uragani

Supereroi

Come io e te

Se avrai paura allora stringimi le mani

Perché siamo invincibili vicini

E ovunque andrò sarai con me

Supereroi

Solo io e te

Due gocce di pioggia

Che salvano il mondo dalle nuvole

Il significato

Mr. Rain porta in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo un brano dal titolo “Supereroi”, scritto dallo stesso artista (vero nome: Mattia Balardi) insieme a Lorenzo Vizzini, Federica Abbate. Nella composizione si riscontrano melodia, rime e assonanze proprie del suo amore per il rap, ma anche un coro di bambini per sottolineare alcuni dei messaggi che vuole trasmettere all’ascoltatore. I “Supereroi” per Mr. Rain non sono i personaggi dei film Marvel, ma le persone comuni. In particolar modo il testo vuole esaltare quella normalità che non ha timore di mostrare i propri lati più fragili, e che non ha alcun timore a chiedere aiuto al prossimo.