Sanremo, Tananai: "Sono un romanticone, ma mi piace far casino anche in amore"

In gara al Festival con "Tango", una canzone in cui mette in luce un altro lato di sé

Dall'ultimo posto dello scorso anno alla parte alta della classifica (provvisoria) in questa edizione del Festival. È un Sanremo diverso per Tananai, in gara con "Tango", una canzone d'amore in cui mostra un lato inedito di sé: "Tornare su quel palco con un altro lato di me è stato bellissimo".

Il cantautore, 27 anni, si sta godendo tutto il clima sanremese di questa settimana: "Lo sto godendo e subendo al contempo - ci spiega ironico - è bello incasinato, non me lo aspettavo. Rispetto all'anno scorso è un'altra vita". Dal sesso occasionale al romanticismo di quest'anno, Tananai rivela: "Sono sempre stato un romanticone. Non ho avuto modo di dimostrarlo l'anno scorso ma lo sono sempre stato. Sono sia sesso occasionale che tango, dipende dai momenti. Mi piace far casino anche in amore".

Un tango lo ballerebbe volentieri con Rosa Chemical: "Abbiamo già ballato un po' l'anno scorso facendo il duetto alla serata delle cover, c'è feeling". Ora è concentrato sulla gara, poi sarà il momento del tour nei palasport: "Inizio a maggio, non vedo l'ora".

(Riprese e montaggio di Alberto Pezzella)