"Tango" di Tananai: testo, significato e video della canzone di Sanremo 2023

Tananai è stato protagonista di una delle parabole più sorprendenti del 2022 della musica pop nostrana: con il brano "Sesso occasionale" è uscito dallo scorso Festival con un deludente venticinquesimo e ultimo posto in classifica. In breve tempo la canzone si è poi rivelata un successo travolgente. Con le successive "Baby Goddamn" e "La dolce vita" (cantata con Fedez e Mara Sattei) ha consacrato la sua magica annata. Torna adesso al Festival di Sanremo con “Tango”, un brano introspettivo.

Tananai a Sanremo 2023 con 'Tango': testo

Non c’è un amore senza una ragazza che pianga

Non c’è più telepatia

È un’ora che ti aspetto

Non volevo dirtelo al telefono

Eravamo da me, abbiamo messo i Police

Era bello finché ha bussato la police

Tu, fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta

Così non ti offro da bere e non ti ho conosciuta

Ma ora addio, va bene amore mio

Non sei di nessun altro

E di nessuna io

Lo so quanto ti manco

Ma chissà perché Dio

Ci pesta come un tango

E ci fa dire

Amore tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È bello, è bello, è bello

È bello stare così

Davanti a te in ginocchio

Sotto la scritta al neon di un sexy shop

Se amarsi dura più di un giorno

È meglio, è meglio

È meglio che non rimani qui

Io tornerò un lunedì

Il significato

Già con la recente “Abissale” Tananai ha prodotto un brano distante dal tormentone “Sesso occasionale”, sia per ritmo che per contenuto. La canzone presentata al 73esimo Festival di Sanremo ha come titolo “Tango” ed è firmata da Alberto Cotta Ramusino (vero nome dell'artista), Paolo Antonacci, Alessandro Raina e Davide Simonetta. Nel presentare la sua canzone Tananai ha specificato di essersi ispirato ad una storia non autobiografica, ma vissuta da una sua conoscenza: il tema è quello dell’amore a distanza. Si parla di piccoli gesti ed episodi del vivere quotidiano, ma l’armonia delle dinamiche è interrotta dalla lontananza, dal vuoto della realtà che si nutre dei ricordi. Una narrazione che vuole essere una piccola grande altalena romantica.

