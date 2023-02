Ultimo torna in sala stampa a Sanremo, pace fatta con i giornalisti: "Se arrivo secondo? Ci metterei la firma"

Nessun secondo round tra Ultimo e i giornalisti della sala stampa di Sanremo. A 4 anni dalla polemica scoppiata per il secondo posto - quando terminata la finale era sbottato dicendo: "Me l'avete tirata, avete rotto" - il cantautore è tornato davanti ai cronisti per presentare "Alba", la canzone con cui è in gara quest'anno. "La sto vivendo con un grande senso di leggerezza, che non significa non avere rispetto, anzi" ha detto durante la sua conferenza stampa, spiegando di essere voluto tornare a Sanremo per "senso di gratitudine".

Quello del Festival è un palco a cui deve tutto: "Sento una grande responsabilità, a differenza di un concerto, dove so che il pubblico viene perché ha scelto di seguirmi. Ho grande rispetto nei confronti di questo palco, per me la cosa importante è far capire quando mi ha dato. Sono partito da qua nel 2018 con 'Il ballo delle incertezze', poi sono tornato nel 2019 con 'I tuoi particolari' e 'Alba' mi sembrava la canzone giusta con cui tornare per avere un ricordo diverso di Sanremo, per chiudere un cerchio".

Chiudere un cerchio (non perché questa sia la sua ultima partecipazione, ha sottolineato) ma anche un vecchia polemica. Il ritorno di Ultimo in sala stampa, infatti, è stata anche l'occasione per mettere definitivamente un punto all'accesa discussione di quella notte e finalmente anche sdrammatizzare. "Se dovessi arrivare secondo stavolta?" ha chiesto un giornalista. Ultimo ha replicato prima con una sincera risata e poi si è preso la sua rivincita: "Metterei la firma per vivere altri 4 anni come quelli che ho vissuto. Non ho preparato frasi fatte, sto vivendo tutto con molta serenità, nonostante tutte le difficoltà del caso perché sono una persona sensibile, timida. Se arrivo secondo vorrà dire che probabilmente vivrò altri 4 anni così, con un pubblico stupendo che mi ama e che per me viene prima di tutto. E sono felice". "Ti vogliamo tutti bene" fa eco un altro giornalista, raccogliendo un altro grande sorriso del cantautore romano, oggi più maturo e non solo artisticamente.

Infine, sempre sul ritorno a Sanremo: "Ci ho pensato molto ed era l'unico modo per dimostrare la mia riconoscenza alla musica e a questo palco. Ho 27 anni, sono al mio quinto disco e ho voglia di mettermi in gioco. Non è che se fai gli stadi non puoi venire a Sanremo. Sono qui perché credo in una canzone".