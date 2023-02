"Un bel viaggio" degli Articolo 31: testo, significato e video della canzone di Sanremo 2023

La partecipazione degli Articolo 31 alla 73a edizione del Festival di Sanremo ha più di un motivo d'interesse. Emersi nel corso degli anni '90, ben prima delle nuove correnti di musica rap, il duo formato da J-Ax e DJ Jad in passato non sembravano propensi all'ipotesi di calcare il palco dell'Ariston. Ma l'eccezionalità della loro presenza risiede anche dagli anni di distanza - ben 18 - dall'ultima canzone inedita del duo. Il brano in questione ha dei connotati fortemente autobiografici ed è, di conseguenza, molto sentito.

Articolo 31 a Sanremo 2023 con 'Un bel viaggio': testo

Com’eravamo belli

In queste vecchie foto,

Due martelli

Anche se non battevamo chiodo.

Io e te scappati da un quartiere velenoso,

A differenza loro abbiamo trasformato

L’eternit in oro.

Là, dove scegli o lavori per due spicci

O spacci pezzi,

Per noi era una miniera di diamanti grezzi.

Vestiti larghi, amici stretti,

Avevamo la visione anche senza farci i funghetti.

La fantasia viaggiava,

Celebrità da strada,

Ma ai nostri non bastava,

Come la busta paga,

Non volevamo una storia italiana,

Con la prima che ci sta

Che metti incinta

E ci metti su casa.

Non volevamo crescere,

Ma è successo tutto a un tratto

E fai tutte le cose che

Giuravi non avresti fatto.

Anche morire giovani non puoi più perché

Adesso c’hai la family e dipende da te.

Non volevamo crescere,

Che ansia e stress,

Però è un bel viaggio.

Il significato

Il brano sanremese "Un bel viaggio" Il testo brano è stato scritto da Alessandro Aleotti (J-Ax), Luca Aleotti (Grido) e Federica Abbate per il testo e da Vito Luca Perrini (DJ Jad), Wladimiro Perrini (Wlady), Antonio Colangelo e Daniele Silvestri per la musica. Siamo in pieno territorio Articolo 31 e, quindi troviamo il rap ma anche un ritornello melodico e da canticchiare. La canzone ha un testo profondamente autobiografico: si parte quindi dagli echi della giovinezza di J-Ax e DJ Jad, si continua con le incomprensioni e i litigi, e si finisce con i mea culpa del caso, di due persone - artisti ed amici - pronti a ripartire per un bel viaggio chiamato Vita.

Il video