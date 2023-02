Will, ex calciatore a Sanremo: "Per amore sono stato stupido, oggi lo racconto in musica"

Ha iniziato a guardare Sanremo nell'anno in cui ha vinto Mahmmod, "quando è arrivato il mondo urban", ovvero nel 2018 che ha visto trionfare "Soldi". Ed ora sul palco dell'Ariston, con lo stesso stile urban pop debutta lui, Will, 24 anni e autore di "Stupido", brano che lo traghetta in gara tra i Big dopo la competizione di Sanremo Giovani. "Mi spaventa qualsiasi cosa, ma mi prendo l'ansia e me la snocciolo per bene", racconta il giovane artista trevigiano, ex calciatore nelle giovanili del Chievo Verona, che ha scoperto la passione per la musica durante il lockdown. Da allora sono arrivati cento milioni di stream, coi brani "Estate" già certificato disco di platino, "Anno Luce", "Domani che fai?" "Capolavoro", "Chi sono veramente", "Più forte di me". Il futuro si chiama invece "Manchester", album in uscita il 10 febbraio. I modelli? "Da Harry Style ai Doors", dice tradendo le sue origini (per metà) britanniche. Ed intanto al festival racconta in musica di quando l'amore l'ha reso stupido.

(Riprese e montaggio Alberto Pezzella)