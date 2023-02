Zelensky a Sanremo non è piaciuto: sui social il 69% del sentiment è negativo

È stato lo stesso Zelensky a scriverlo, nella lettera che ha inviato alla kermesse nazionale: a Sanremo “vincono la cultura e l’arte, la musica vince!” ma nonostante l’inno alla vittoria, rivolto ai concorrenti e alla sua Ucraina, Zelensky non è riuscito a conquistare con la sua ‘voce’. Con il 69% di sentiment negativo, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, le cui parole sono state lette al pubblico del Festival di Sanremo, non ha raccolto il favore della rete, almeno tanto quanto ha spaccato la politica e il governo, quest’ultimo impegnato a stemperare la tensione dovuta alle dichiarazioni di Silvio Berlusconi proprio sul Presidente dell’Ucraina.

A notte fonda e dopo giorni di polemiche, il 12 febbraio, la serata della finale, il Festival ha deciso di lasciare spazio alle parole di Zelensky ma forse dopo tanta aspettativa, gli utenti di Twitter si aspettavano qualcosa di diverso o, ancora più probabile, avevano già deciso di manifestare la propria contrarietà. Quel che emerge è che gli utenti, così come una buona parte della politica, non voleva che Zelensky parlasse.

Se guardiamo ai dati dell’analisi di social listening condotta da IZILab, sia sui contenuti riguardanti “Zelensky”, “Ucraina” e “Sanremo” sia sui contenuti legati alla sola parola “Zelensky”, per gli utenti di Twitter e nel periodo 30 gennaio-13 febbraio, notiamo che le interazioni sono state numerose in relazione ai contenuti (post, condivisioni e like) prodotti. Con due monitoraggi ad hoc, il primo su ‘Ucraina, Zelensky e Sanremo’, il secondo unicamente su ‘Zelensky’, si arriva a 270400 reazioni a fronte di 2186 post pubblicati durante i picchi di discussione, nel caso del primo monitoraggio, 5140 e 4739 per il secondo caso, in corrispondenza dei due picchi dell’8 febbraio e del 12 febbraio.

Perché due monitoraggi?

Perché la rete ha seguito e commentato su Volodymyr Zelensky a Sanremo ma anche sullo stesso Presidente nell’ambito della sua partecipazione al Consiglio europeo, 9-10 febbraio, in cui ha parlato, a margine dell’iniziativa, con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le due analisi restituiscono però un dato analogo: il sentiment è per lo più negativo per entrambe, rispettivamente tra il 69% e il 77%; gli utenti che si sono interessati a Zelensky sono per il 66% uomini.

Scendendo nel dettaglio, se guardiamo agli indicatori chiave raccolti dal monitoraggio su ‘Zelensky’, ‘Ucraina’ e ‘Sanremo’, la lettera in sé ha riscosso anche note positive: il sentiment è infatti positivo per il 45%; sono sempre gli uomini ad averne discusso di più, toccando quota 70%, per un totale di 3651 reazioni, comprensive di post, condivisioni e 9042 like. Il sentimento principale resta quello della disapprovazione ma con percentuali ridotte, se guardiamo all’Emofy: 41,7% di disapprovazione, 12,1% di rabbia, ma anche il 22% di ammirazione, il 16,2 di tristezza che è comunque un sentimento più vicino alla compassione che non alla rabbia.

Infine, uno sguardo complessivo alle reazioni della rete sul Festival, in particolare alla continuità, nel tempo, dei commenti e post sul tema della guerra in Ucraina che è sempre rimasta sullo sfondo durante tutta la kermesse, a pochi giorni dal primo anno di guerra, il 24 febbraio.

Come si vede dall’andamento del topic nel tempo, la guerra è una protagonista silenziosa ma costante, prima ancora che il Festival avesse inizio ma soprattutto in coincidenza con la prima serata: il 7 febbraio, gli utenti hanno discusso di Ucraina raggiungendo il picco più alto nei 14 giorni monitorati. Insomma, discuterne sì ma non parlate di guerra Sanremo.