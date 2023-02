Sanremo, la Russia ironizza sul messaggio di Zelensky: il commento

L'intervento dedicato a Zelensky a Sanremo 2023 sarà nella modalità di una lettera che Amadeus leggerà nella finale del Festival. La decisione è arrivata nelle scorse ore, con la comunicazione resa nota durante la conferenza stampa alla vigilia dell'inizio della kermesse che ha così escluso il videomessaggio. Tra le tante reazioni che continuano ad avvicendarsi sulla questione, in merito all'opportunità di un simile canale comunicativo da parte del presidente ucraino, è arrivata anche quella della Russia.

"Zelensky non realizzerà un video messaggio, ma invierà un testo, hanno fatto sapere gli organizzatori. Vincerà questo concorso musicale con un rap?" la domanda sarcastica contenuta nella nota diramata via Telegram dalla portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova.

Il contenuto della lettera

Non è ancora noto il contenuto della lettera di Zelensky: "Non abbiamo ancora contezza del contenuto e della forma. Saremo più puntuali nei prossimi giorni" ha detto il direttore del Prime Time Stefano Coletta. A leggerla sarà Amadeus che ha voluto specificare il cambio di programma: "Lo stesso presidente non aveva detto se sarà in presenza o in video. Lo abbiamo pensato noi, poi attraverso l'ambasciatore abbiamo saputo che aveva piacere di scrivere una lettera e che io fossi portavoce sul palco dell'Ariston. Non l'abbiamo ancora ricevuta, ma la leggerò esattamente come mi arriverà". Infine una battuta: "La leggerò in Ucraino".