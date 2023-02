Sanremo, salta il video di Zelensky: manderà una lettera

Cambio di programma per lo spazio dedicato a Zelensky a Sanremo 2023. Nei giorni scorsi la Rai aveva ufficializzato l'intervento del presidente ucraino nell'ultima serata del Festival, sabato 11 febbraio, attraverso un video messaggio registrato. Un annuncio che ha sollevato un polverone. Alla conferenza stampa di apertura della kermesse, però, la notizia è un'altra: Zelensky non invierà più un video ma una lettera.

"Siamo in contatto quotidianamente con l'ambasciatore Yaroslav Melnyk, siamo giunti alla definizione dell'intervento del presidente ucraino ieri. Non invierà un video, ma un testo" ha fatto sapere il direttore del Prime Time Stefano Coletta. Riguardo la questione controllo preventivo sull'intervento ha commentato: "Credo ci siano sempre degli elaborati rispetto a talune affermazioni che sono più vicine a delle boutade. Ai nostri tempi, credo sia complicato censurare un presidente. Quello dei dirigenti è un controllo relativo alla messa in onda di qualsiasi programma televisivo, visioniamo tutto ciò che va in onda prima della messa in onda. Sorrido all'idea che un direttore Rai possa censurare un presidente".

Il contenuto della lettera

Non è ancora noto il contenuto della lettera, ha detto ancora Coletta: "Non abbiamo ancora contezza del contenuto e della forma. Saremo più puntuali nei prossimi giorni". A leggere la lettera sarà Amadeus, che ha voluto specificare il cambio di programma: "Lo stesso presidente non aveva detto sarà in presenza o in video. Lo abbiamo pensato noi, poi attraverso l'ambasciatore abbiamo saputo che aveva piacere di scrivere una lettera e che io fossi portavoce sul palco dell'Ariston. Non l'abbiamo ancora ricevuta, ma la leggerò esattamente come mi arriverà". Infine una battuta: "La leggerò in Ucraino".