Sanremo Giovani, Amadeus conferma: "I 3 vincitori in gara coi Big"

Amadeus si rimette al lavoro per la prossima edizione del Festival di Sanremo e parte dai giovani, confermando la formula sperimentata e vincente dell'anno scorso. Come nella passata edizione, infatti, i 3 vincitori della serata finale avranno accesso diretto all'Ariston in gara con i Big.

I 12 finalisti di Sanremo Giovani dovranno superare una serie di step prima di approdare - lunedì 12 dicembre - alla finale in diretta su Rai1, dal Teatro del Casinò di Sanremo. In una prima fase il Direttore Artistico e la Commissione Musicale da lui presieduta saranno impegnati nell'ascolto di tutti i brani presentati, in regola con i requisiti di partecipazione (tra questi quello di appartenere alla fascia di età 16-29 anni) e nella scelta dei 30 artisti che si esibiranno nelle audizioni finali dal vivo a Roma. Saranno selezionati poi gli 8 dei 12 finalisti di Sanremo Giovani che con gli altri 4, scelti dalla Commissione musicale tra i vincitori del contest Area Sanremo, andranno a comporre il parterre della finalissima di dicembre 2022. I 3 vincitori, che entreranno nella kermesse di febbraio 2023, dovranno proporre un brano nuovo rispetto a quello con cui si sono esibiti durante Sanremo Giovani. Il Regolamento integrale della manifestazione è disponibile sul portale www.sanremo.rai.it a partire da oggi, lunedì 2 maggio.

Amadeus valuterà pezzo per pezzo: "L'ascolto dei brani è tra i privilegi più grandi del direttore artistico - ha detto - Sento la responsabilità di incidere sul futuro di tanti ragazzi. Sanremo Giovani è diventato negli anni un appuntamento imprescindibile per i nuovi talenti e lo dimostrano tante carriere vincenti. Un grazie alla Rai che con forza e continuità persegue la promozione dei giovani artisti e della musica italiana". Da Sanremo Giovani dello scorso anno sono approdati al Festival - riscuotendo un grande successo - Yuman, Matteo Romano e Tananai.