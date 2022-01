Santa Clause, la fantastica saga con Tim Allen diventa una serie tv Disney+

Tim Allen torna a interpretare Babbo Natale a quasi trent'anni di distanza dal film Santa Clause (e successivi sequel), per una serie tv Disney+. L'attore noto al grande pubblico seriale per essere il protagonista di due sitcom come Quell'uragano di papà e, in tempi decisamente più recenti, L'uomo di casa sarà al centro di una nuova serie che farà da sequel ai celebri film per ragazzi degli anni '90 in cui era Scott Calvin, il sostituto di Santa Claus per una clausola (clause in inglese, da cui il titolo) che lo obbligava a essere il nuovo Babbo Natale dopo averne indossato i panni.

Il titolo provvisorio della nuova serie di Disney+, prodotta dallo stesso Allen, è al momento Santa Clause come il primo film, vediamo quali sono le informazioni disponibili sul progetto.

Quando uscirà la serie Santa Clause

La produzione inizierà a Los Angeles a marzo. Al momento non si sa quando la nuova serie uscirà su Disney+, ma è presumibile che gli episodi usciranno nella seconda parte del 2022.

Di cosa parlerà la nuova serie

Tim Allen ha vinto un People's Choice Award per la sua interpretazione nel film Santa Clause del 1994 in cui veste i panni di Scott Calvin, il sostituto di Babbo Natale, completo di girovita fuori misura, guance rosee e baffi bianchi come la neve. L'attore è poi tornato a interpretare l'iconico ruolo in due sequel, entrambi film molto popolari, Che fine ha fatto Santa Clause? del 2002 e Santa Clause è nei guai del 2006.

Nella serie Disney+, Scott Calvin sta per compiere 65 anni e si rende conto che non potrà essere Babbo Natale per sempre. Sta iniziando a perdere colpi sulle sue responsabilità come Babbo Natale e, cosa più importante, ha una famiglia che potrebbe finalmente beneficiare di una vita nel mondo normale, in particolar modo i suoi due figli che sono cresciuti al Polo. Con un bel po' di elfi, bambini e una famiglia da accontentare, Scott si mette alla ricerca di un Babbo Natale adatto a sostituirlo, mentre prepara la sua famiglia a una nuova avventura per una vita a sud del Polo.

Chi è Tim Allen

Allen, la cui popolarità è salita alle stelle come star della serie di punta della ABC Quell'uragano di papà, ha ricevuto numerosi premi per il suo ruolo nei panni di Tim "l'uomo attrezzo" Taylor, tra cui un Golden Globe nel 1994 e il People's Choice Award per otto anni consecutivi dal 1992 al 1999. Allen ha anche recitato per nove stagioni nella serie di successo L'uomo di casa.

Nel 1995, il poliedrico attore ha prestato la sua voce a Buzz Lightyear nel suo primo film d'animazione Pixar, Toy Story – Il mondo dei giocattoli. Ha ripreso il ruolo iconico dell'arrogante ma amabile action figure dello spazio nei due sequel, Toy Story 2 – Woody e Buzz alla riscossa del 1999 e Toy Story 3 – La grande fuga del 2010. È anche apparso nella parte del personaggio in una serie di cortometraggi di Toy Story, tra cui Vacanze hawaiiane (Hawaiian Vacation), Buzz a sorpresa (Small Fry) e Non c'è festa senza Rex.

Si è riunito con il team creativo di Santa Clause per realizzare Da giungla a giungla targato Disney e nel 2006 ha anche recitato nel remake di un classico Disney, Shaggy Dog - Papà che abbaia... non morde. Allen ha anche prestato la sua voce come narratore nel documentario Disneynature del 2012, Chimpanzee e ha recitato nella commedia Touchstone del 2007 Svalvolati on the road, oltre al film del 1999 Galaxy Quest.

Nel 1994, la Disney Hyperion Publishing ha pubblicato il suo libro di debutto, “Don't Stand Too Close to a Naked Man”. È arrivato in cima alla classifica dei bestseller del New York Times permettendogli di scrivere un secondo libro, anch'esso pubblicato da Hyperion, “I'm Not Really Here”.