Selvaggia Lucarelli aggredita da no vax: insulti e una testata

Selvaggia Lucarelli è stata aggredita ieri alla manifestazione no green pass e no vax a Roma, al Circo Massimo. Oggi la denuncia sui social, dove ha pubblicato il video dell'aggressione.

Immagini piene di violenza e non solo verbale. Nel video si vede un uomo che le va sotto in modo minaccioso, le urla di andarsene, per poi rifilarle una testata sul telefonino, mentre lei riprende la scena.

"Ieri sono andata al Circo Massimo per la manifestazione no vax con cappello, occhiali, mascherina. Nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere 'perché è qui oggi?' sono stata aggredita in ogni modo possibile (denuncerò)" scrive la giornalista, che poi aggiunge: "Ah, e forse non è chiaro. La testata era a me. Aggiungo che tutto questo è stato possibile grazie alla totale assenza delle forze dell'ordine nell'area del circo massimo. (erano solo fuori, ben distanti dai manifestanti)".