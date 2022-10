Ballando, Selvaggia Lucarelli sul fidanzato: "Se balla di me*** balla di me***"

Dopo aver replicato al Codacons e aver spiegato perché l'associazione dei consumatori avrebbe chiesto alla Rai un intervento sulla sua presenza nella giuria di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli chiude definitivamente la polemica con un ultimo post su Instagram pubblicato a poche ore dall'esordio del dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

"Breve e sintetica riflessione su Ballando con le stelle e la questione conflitto di interessi, visto che quest'anno giudicherò anche Lorenzo Biagiarelli" scrive la giurata. Il ragionamento è tranchant: "E comunque ricordo sempre a tutt che per quanto si possa amare qualcuno, se balla di merda balla di merda". Un concetto chiaro quanto basta per rispedire al mittente qualsiasi insinuazione su favoritismi e corsie privilegiate. Selvaggia Lucarelli promette la massima imparzialità e il giudizio sul suo lavoro è posticipato almeno alla fine di questa prima puntata.

Il post pubblicato da Selvaggia Lucarelli

L'accusa del Codacons

Il Codacons ha chiesto ieri alla Rai di sospendere Selvaggia Lucarelli dalla giuria di Ballando, sollevando la questione di un possibile conflitto di interessi tra il suo ruolo e la presenza tra i concorrenti del fidanzato, Lorenzo Biagiarelli. "Il presidente del Codacons me l'ha giurata perché due anni fa ho difeso pubblicamente Fedez per le querele pretestuose dell'associazione contro di lui. Quindi, per non smentirsi, il presidente ha iniziato con me" aveva già replicato Lucarelli.