Selvaggia Lucarelli stronca Francesca Fagnani per l'intervista a Facci: "Ammazza che belva..."

Selvaggia Lucarelli sempre sul pezzo, anche in vacanza. Da Lanzarote - dove si trova da qualche giorno con il compagno e il figlio - la giornalista lancia una frecciata neanche troppo velata alla collega Francesca Fagnani, che ha intervistato su La Stampa Filippo Facci, negli ultimi giorni finito al centro della cronaca per una frase infelice sul caso di violenza sessuale - su cui gli inquirenti stanno indagando - che coinvolge il figlio di Ignazio La Russa e per la denuncia di stalking da parte dell'ex moglie.

Lucarelli critica la collega per non essere stata abbastanza ficcante con le sue domande, cosa che invece si sarebbe aspettata soprattutto alla luce del fatto che con il suo programma, Belve, Francesca Fagnani è ormai per l'immaginario collettivo una bella 'carogna'. "Dopo tutto quello che è venuto fuori ecco le ficcantissime domande di Fagnani a Facci" scrive tra le storie Instagram, dove pubblica gli screen di alcune parti dell'intervista. Dopo avergli chiesto del suo nuovo programma in Rai - I Facci Vostri, in onda nella prossima stagione - la giornalista gli ha domandato se "essere considerato sessista" sia la cosa che più lo infastidisce. A quel punto Selvaggia Lucarelli affonda il colpo: "Essere considerato sessista? E finisce lì eh. Mica gli chiede conto delle cose che ha scritto in questi anni su colleghe e altre donne. Ammazza che belva". Una stoccata sarcastica a cui seguono diversi momenti 'cult' di Facci - sempre pubblicati tra le ig stories - dove effettivamente il controverso giornalista ha dimostrato ben poca sensibilità sul tema di abusi e molestie.

Nessuna replica da parte di Francesca Fagnani, che non è la prima volta che viene criticata da Selvaggia Lucarelli. Anche a Sanremo, infatti, la giornalista non aveva gradito la presenza della collega, co-conduttrice di una delle cinque serate, definita "un agnellino mangiato dal palco". E anche in quell'occasione non glielo mandò a dire.