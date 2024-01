Giovanna Pedretti, Lucarelli respinge le accuse: "Nessuna gogna, non esiste un rapporto causa effetto"

"Si sta parlando di gogna, ma di fatto non c'era manco stata questa gogna di cui si sta parlando sui social. Temo quindi che si sappia troppo poco dei pregressi, della storia personale". Selvaggia Lucarelli commento così la morte di Giovanna Pedretti, la ristoratrice trovata morta ieri pomeriggio dopo il caso mediatico della recensione al suo ristorante. Era stato proprio Lorenzo Biagiarelli, chef e compagno della giornalista, a mettere in dubbio la veridicità della recensione.

A chi oggi accusa la coppia di aver esposto la signora a una gogna mediatica, Lucarelli risponde difendendo il proprio lavoro: "Una persona inventa una storia usando disabili e gay per avere quella popolarità sui social che ormai tutti vogliono. Lo fa confezionando un commento fatto male, molto ingenuo dal punto di vista tecnico. Era chiaramente falso al primo sguardo. Tutta la stampa italiana va dietro al primo che dà una notizia non verificata. La signora diventa l'eroina nazionale. Qualcuno si prende la briga di fare debunking. Qualcuno dice che la notizia che è in home su tutti i giornali è falsa. La signora viene trovata morta".

E ancora: "Storie false, giornali che le rilanciano, debunking - prosegue - Dalla storia della bidella pendorale (quella sì, shitstorm enorme con tanto di meme e fotomontaggi) a mille altre. Non ricordo però sollevazioni e inviti alla prudenza. E nessuno per fortuna si è tolto la vita. Non esiste un rapporto di causa/effetto così semplice, purtroppo. Se fosse così, sui social tutti i giorni scapperebbe il morto. Il problema è il cortocircuito dell'informazione, la mancanza di verifica". A stretto giro Lucarelli condivide alcuni screenshot di Repubblica in cui si parla di un "turbamento" vissuto dalla signora "sul quale potrebbe aver influito anche la ricorrenza triste di questi giorni, del fratello che 13 anni fa si tolse la vita in un autolavaggio". Al momento è stata aperta una inchiesta senza ipotesi di reato.

Lucarelli come il "metodo Iene"? La giornalista risponde

A qualcuno la vicenda ha ricordato quanto accaduto qualche anno fa a Roberto Zaccaria, un uomo morto suicida dopo un servizio delle Iene. All'epoca Lucarelli condannò il cosiddetto "metodo Iene", scrivendo: "Inseguire uno per strada col microfono e la telecamera, uno colpevole di rubare foto di donne dal cimitero. Poi ci stupiamo se sta gente che ovviamente non sta bene di testa si suicida. A me questo giornalismo fa davvero paura". A chi oggi le ricorda quelle parole, la giornalista risponde: "Se pensi che inseguire per strada qualcuno che non vuole essere intervistato con una telecamera accesa e mandarlo in onda in prima serata sia la stessa cosa che scrivere che una notizia è falsa, hai un grosso problema".

Si apre l'inchiesta

Sarà un'inchiesta della Procura di Lodi a fare luce sulla morte di Pedretti, 59 anni e a scoprire quale eventuale legame c'è con la sua improvvisa notorietà. Nei giorni scorsi la ristoratrice aveva postato sulla bacheca Facebook del proprio locale uno scambio di battute con un cliente. Quest'ultimo aveva lasciato recensione negativa (tuttavia non verificata) lamentandosi perché il suo tavolo era vicino a dei gay e un ragazzo in carrozzina. La donna aveva replicato con cortesia e fermezza, invitandolo a non tornare. "Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay, non mi sono accorto subito perché sono stati composti, e un ragazzo in carrozzina che mangiava con difficoltà, mi dispiaceva ma non mi sono sentito a mio agio. Peccato perché la pizza era eccellente e il dolce ottimo, ma non andrò più", recitava la recensione. "A fronte di queste bassezze umane e di pessimo gusto - la replica - credo che il nostro locale non faccia per lei. Le chiediamo gentilmente di non tornare da noi. A meno che non ritrovi in sé i requisiti umani che nel suo atteggiamento sono mancati".

Quali erano state le accuse di Lucarelli e Biagiarelli

Dopo l'esplosione del caso, con la notizia ripresa da giornali e tv e anche dal ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, erano sorti dei dubbi. Lo chef e conduttore Lorenzo Biagarelli e la compagna giornalista Selvaggia Lucarelli avevano espresso perplessità sulla veridicità del post. Gli appunti riguardavano il font diverso dallo standard di Google e molto simile ad altri diventati virali tempo fa, ipotizzando fosse "un'operazione di marketing". Da qui erano nate infinite discussioni online mettendo la pizzeria e i suoi titolari al centro della scena mediatica. Poco dopo tanto rumore, la scomparsa della donna e il ritrovamento del cadavere.