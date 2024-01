"Io come Giovanna Pedretti, Lucarelli pubblicò lo scontrino con il mio numero"

La tragica morte di Giovanna Pedretti non è solo un caso mediatico ma anche giudiziario. Ci sono due inchieste aperte: una contro ignoti - e si ipotizza l'odio razziale per la recensione - nell'altra invece si indaga per istigazione al suicidio. Tra social e salotti tv, invece, in molti puntano il dito contro Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli - il primo a verificare che la recensione in realtà era fake, rilanciato dalla giornalista - ritenuti i principali responsabili dell'intera vicenda.

A scagliarsi contro Lucarelli, adesso, è anche Ida Germano, titolare dell'Osteria del Cavolo di Finale Ligure, finita al centro di un'accesa polemica la scorsa estate per un sovrapprezzo di 2 euro messo sul conto di una cliente che aveva chiesto un piattino per condividere le trofie che aveva ordinato con la figlia. Era stata Selvaggia Lucarelli a condividere la storia sui social, dando il via a un tam tam durato giorni.

Ospite ieri sera a Dritto e Rovescio, su Rete 4, la signora Germano è stata durissima nei confronti della giornalista, raccontando quanto accaduto: "Selvaggia Lucarelli non è mai stata nel mio locale, ha scritto per sentito dire. Un giorno ho risposto al telefono e sono stata ricoperta di insulti. Ho pensato fosse un pazzo, ma è stato solo il primo di migliaia, che mi hanno chiamato rivolgendomi insulti e minacce di morte, a me e alla mia famiglia. Mi sono ritrovata nella stessa situazione di Giovanna Pedretti". Il numero di cellulare, ha spiegato la ristoratrice ligure, era scritto sullo scontrino diventato ormai virale: "Selvaggia Lucarelli dovrebbe sapere che non può pubblicare i miei dai personali, che erano sul mio scontrino. Ha pubblicato il mio nome e cognome e il mio numero di cellulare. Questo ha scatenato tutto".