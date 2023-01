1899, Netflix ha cancellato la serie tv dopo una stagione

Netflix ha cancellato 1899 dopo una sola stagione. Ad annunciarlo Baran bo Odar e Jantje Friese, i creatori tedeschi della serie (e, prima, anche di Dark), che hanno pubblicato un post sul profilo Instagram di bo Odar.

L'annuncio ufficiale di cancellazione per 1899

"Con il cuore pesante dobbiamo dirvi che 1899 non sarà rinnovata. Ci sarebbe piaciuto molto finire questo viaggio incredibile con una 2ª e una 3ª stagione, come abbiamo fatto con Dark. Ma a volte le cose non vanno come le si pianifica. È la vita. Sappiamo che questa notizia deluderà milioni di fan lì fuori. Ma vogliamo ringraziare dal profondo del nostro cuore voiche siete stati una parte di questa incredibile avventura. Vi amiamo. Non dimenticheremo mai. Bo & Jantje"

Le ragioni della cancellazione di 1899

Da Netflix ancora nessun commento ufficiale, quindi il motivo della cancellazione può essere solo immaginato. Probabilmente 1899 non ha avuto il successo internazionale che ci si aspettava, e quindi Netflix non ha ritenuto più conveniente produrre nuovi episodi della serie.