1899 è la nuova meraviglia di Netflix da guardare assolutamente

1899

Netflix ha sganciato un'altra bomba, 1899, un nuovo thriller psicologico nato dalla mente dei creatori di Dark che coinvolge talmente tanto da non riuscire più a farne a meno. A metà tra il sogno e la veglia, la finzione e la realtà, la vita e la morte, questa serie di otto episodi è un grande regalo che la piattaforma decide di fare al suo pubblico, donando loro un viaggio introspettivo tra le luci e le ombre della propria mente. Il tocco creativo delle due menti che hanno partorito una serie rivoluzionaria come Dark si vede tutto, così come sono evidenti i rimandi ad altri colossi del piccolo e grande schermo, da un lato Lost di J.J. Abrams e dall'altro The Truman Show di Peter Weir. 1899 è una serie costruita alla perfezione con una sceneggiatura talmente ben scritta da non lasciare mai lo spettatore annoiato o senza un motivo per restare incollato allo schermo. Una storia, quella di questa serie, corale che amalgama con eleganza ed equilibrio i racconti di ognuno dei personaggi svelando, mano a mano, qualche tassello in più sulla loro personalità e del loro passato. A catturare più di tutto, però, sono i continui colpi di scena e quei misteri da svelare che sembrano non finire mai.

Il tutto inizia come un semplice viaggio in mare da parte di un gruppo di persone eterogenee provenienti da tutto il mondo che, in comune, hanno un unico obiettivo, arrivare in America e provare a cambiare vita. Subito, però, si capisce che dietro questa storia apparentemente semplice c'è qualcosa di più, così come dietro la psicologia di ognuno dei personaggi coinvolti. Così, all'improvviso abbiamo a che fare con navi scomparse, morti inspiegabili, traumi del passato da dover affrontare, strane apparizioni, mondi "virtuali" e viaggi nel tempo e nello spazio che riuscire a spiegare diventa quasi impossibile.

E poi c'è tutto l'aspetto mentale che è la chiave di volta per comprendere l'intera serie. Quanto la mente può condizionare la realtà dei fatti? Quanto può manipolare la propria prospettiva portando le persone a vedere solo ciò che vogliono vedere e non quello che è reale. E poi, esiste una realtà assoluta oppure esistono più realtà create dalle menti di ogni persona? Ecco, 1899 fa riflettere su questi temi universali e regala un viaggio interiore davvero intenso ed emozionante.

Struttura perfetta, racconto empatico e regia impeccabile, 1899 è un nuovo gioiellino di Netflix che perdersi sarebbe davvero un peccato.

Voto: 9

Qui il trailer di 1899