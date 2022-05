1899 è la nuova serie Netflix in costume da tenere d'occhio. Ecco cosa sappiamo finora

Ne avevamo sentito parlare già da un po' ma finalmente abbiamo qualche informazione più dettagliata su 1899, la nuova serie Netflix in costume dai creatori di Dark, Jantje Friese e Baran bo Odar che tornano a lavorare per la piattaforma di streaming con un nuovo e ambizioso progetto. Come suggerisce il titolo, la nuova serie Netflix sarà un dramma in costume e la sinossi suggerisce che ci saranno elementi dei generi thriller e horror. Si tratta di un progetto con un cast corale che sembra attirerà l'attenzione di molti spettatori e amanti del genere. Per ora è stat rilasciato solo un breve teaser ma, in occasione della Geeked Week di Netflix, prevista per il prossimo 6 giugno, avremo a disposizione tante nuove informazioni sulla serie.

Qui il teaser di 1899

Di cosa parla 1899

La serie originale, composta da otto episodi, ruota attorno a un piroscafo migrante diretto a ovest per lasciare il vecchio continente da Londra a New York. I passeggeri, miscuglio di origini europee, sono accomunati dalle speranze e dai sogni per il nuovo secolo e per il loro futuro all'estero. Quando scoprono un'altra nave di migranti alla deriva in mare aperto, il loro viaggio prende una svolta inaspettata. Quello che troveranno a bordo trasformerà il loro passaggio nella terra promessa in un orribile incubo e una rete di segreti sembra legare insieme il passato di ogni passeggero.

Chi c'è nel cast di 1899

Il cast di 1899 è composto dall'attrice britannica Emily Beecham che è stata scelta 9 per il ruolo di Maura Franklin. Anche Dark Andreas Pietschmann (Dark) si è poi unito al cast di 1899 e interpreterà il personaggio di Eyk Larsen. Tra gli altri componenti del cast c'è:

Anton Lesser (Pirati dei Caraibi: On Stranger Tides)

Alexandre Willaume (La ruota del tempo)

Aneurin Barnard (Dunkerque)

Lucas Lynggaard Tønnesen (La pioggia)

Mathilde Ollivier (Overlord) interpreterà Clémence

Miguel Bernardeau (Elite)

Richard Hope (pezzo di torta)

Clara Rosager (Morbius) interpreterà Tove

Jonas Bloquet (Elle) interpreterà Lucien

Quando esce 1899 su Netflix

Inizialmente, la serie doveva essere rilasciata su Netflix nel 2021 ma con l'inizio della produzione nell'aprile 2021 e la conclusione a settembre 2021 la data di uscita di 1899 è stata spostata a novembre del 2022. Diverse fonti hanno parlato del 24 novembre come data ufficiale di debutto della serie ma questo giorno non è ancora stato confermato per ora.