1899: cosa aspettarsi dalla nuova serie thriller dai creatori di Dark

Netflix sta per lanciare una bomba, il nuovo thriller psicologico ideato dai creatori di Dark, 1899. Si tratta di una serie in 8 episodi che, tra viaggi nel tempo e nello spazio, misteri e tante emozioni farà fare un viaggio incredibile agli spettatori. Ma perché questa serie sembra essere la nuova perla di Netflix? Cos'è che attrae così tanto da questo nuovo titolo che sembra proprio imperdibile? Scopriamolo insieme.

Perché 1899 sembra essere la nuova serie top di Netflix

Sono diversi i motivi per cui 1899 sta attirando così tanta attenzione mediatica e il primo, tra tutti, è il fatto che dietro questa serie ci sono gli stessi nomi che sono stati in grado di creare il capolavoro di Dark. Quindi, non possiamo che aspettarci grandi cose anche da questo nuovo titolo Netflix. In più, 1899 sarà una serie corale e come tutti i titoli che raccontano più storie, spazierà toccando più tematiche e dando più spunti di riflessione. Inoltre, i personaggi, sono appartenenti tutti a culture diverse e ognuno di loro regalerà al pubblico diversi elementi con cui potersi immedesimare. Questa serie, poi, essendo multilingue permetterà di vivere un'esperienza a 360 gradi e non mancheranno colpi di scena continui.

La trama di 1899

È il 1899 e un piroscafo pieno di migranti si dirige verso ovest lasciandosi alle spalle il Vecchio Continente. I passeggeri, provenienti da diverse nazioni europee, hanno in comune speranze e sogni per il nuovo secolo e per il loro futuro all'estero. La traversata però subisce una svolta imprevista con l'avvistamento in alto mare di un'altra nave di migranti alla deriva. Ciò che troveranno a bordo trasformerà il loro viaggio verso la terra promessa in un terrificante incubo.

Quando esce 1899 su Netflix

1899 debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo 17 novembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.