"1923", il trailer del sequel del prequeldi Yellowstone in uscita anche in Italia

Su Paramount+ arriva il prequel del sequel di Yellowstone. La nuova serie tv, ambientata prima della serie originale ma dopo il primo prequel spinoff 1883, si intitola 1923, ha come al solito un cast impressionante e di seguito potete scoprire tutte le informazioni, oltre al trailer.

Quando esce 1923 in Italia

Mentre Yellowstone e 1883 sono già disponibili in streaming su Paramount+, e mentre in America l'uscita della nuova serie è fissata al 18 dicembre 2022, in Italia 1923 uscirà nel 2023, in una data ancora da definire (aggiorneremo questa informazione non appena ci saranno comunicazioni ufficiali).

Di cosa parla 1923

1923, il nuovo capitolo della storia della famiglia Dutton, introdurrà una nuova generazione di Dutton guidata dal patriarca Jacob e dalla matriarca Cara. La serie esplorerà i primi anni del XX secolo, quando pandemie, siccità storiche, la fine del proibizionismo e la Grande Depressione affliggono l'Ovest montano e i Dutton che lo chiamano casa.

Il cast di 1923

La serie è interpretata dalla vincitrice del premio Oscar Helen Mirren (nei panni di Cara) e dal candidato al premio Oscar Harrison Ford (Jacob). Oltre a loro, 1923 è interpretato anche da Darren Mann (Animal Kingdom), Michelle Randolph (A Snow White Christmas), James Badge Dale (Hightown), Marley Shelton (Scream), Brian Geraghty (Big Sky), Aminah Nieves (Blueberry) e Jerome Flynn (Bronn di Game of Thrones).

Prodotto da MTV Entertainment Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions, 1923 è prodotto e realizzato come sempre da Taylor Sheridan, John Linson, Art Linson, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari e Ben Richardson.

Il teaser trailer di 1923

E ora guardiamo il teaser trailer ufficiale di 1923.