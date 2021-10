3 Body Problem: tutto sulla nuova serie Netflix con due ex volti di Game of Thrones

Sta per arrivare su Netflix una nuova serie dai creatori di uno dei titoli più di successo del mondo seriale degli ultimi anni: Game of Thrones. David Benioff e D.B. Weiss tornano, infatti, a collaborare per raccontare la storia di 3 Body Problem (Il problema dei tre corpi), tratta dall’omonima trilogia di fantascienza dello scrittore cinese Liu Cixin che svela il momento in cui ci fu il primo contatto tra gli umani e gli alieni in un viaggio metaforico e introspettivo tra diverse ere e svariati luoghi dell'universo. Si tratta di una serie che sta già facendo parlare di sé anche a causa della presenza nel cast di due degli attori protagonisti de Il Trono di Spade, John Bradley e Liam Cunningham. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo sul nuovo e attesissimo titolo di Netflix.

3 Body Problem: di cosa parla la nuova serie Netflix

Questa nuova serie sci-fi, co-ideata con Alexander Woo (The Terror), narrerà la storia di uno dei momenti cruciali per l'umanità: la scoperta di non essere gli unici ad abitare nell'universo. Con una narrazione ambiziosa che parte dagli anni Sessanta fino alla fine dei tempi, 3 Body Problem si caratterizza da un insieme di elementi che la rendono, anche solo sulla carta, un grande prodotto dalla caratterizzazione di personaggi complessi a tematiche esistenziali il tutto racchiuso in una grande allegoria della vita umana.

Chi c'è nel cast di 3 Body Problem

Insieme ai due ex volti di Game of Thrones, Bradley e Cunningham sono stati confermati nel cast della serie Netflix anche Jovan Adepo, Tsai Chin, Eiza Gonzalez,Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Saamer Usmani e Benedict Wong. I ruoli di questi attori non sono ancora stati rivelati al pubblico ma sappiamo che dietro la macchina da presa di 3 Body Problem ci sarà Derek Tsang e ne vedremo delle belle.

Quando esce 3 Body Problem su Netflix

Non abbiamo ancora date certe sulla pubblicazione degli episodi di 3 Body Problem su Netflix ma possiamo immaginare che la serie debutterà sulla piattaforma di streaming tra la metà e la fine del 2022.