Le 3 serie Netflix più attese di maggio 2021

Siamo verso la fine di maggio e abbiamo già delle prime anticipazioni sulle novità Netflix del prossimo mese. La piattaforma di streaming, infatti, ha annucniato i nuovi titoli tra film e serie tv che debutteranno sul suo catalogo nel corso di maggio 2021 e alcuni di questi sembrano essere molto promettenti. Tra il debutto di nuove serie originali come "Jupiter's Legacy" o nuovi ritorni come la terza stagione di Master of None dopo 4 anni, le scelte per gli utenti Netflix saranno molte e in grado di accontentare tutti i gusti "seriali" degli abbonati. Ecco allora cosa aspettarci da Netflix per il prossimo mese e di quali titoli sentiremo parlare di più.

Debutta a maggio 2021 il nuovo superhero drama Jupiter's Legacy

Il 7 maggio arriva su Netflix il nuovo supershero drama Jupiter's Legacy tratto dai fumetti di Mark Millar e Frank Quitely. Questa serie, tra le più attese di maggio 2021 e di cui si sente parlare già da un po', è un racconto di famiglia, potere e lealtà. Dopo aver trascorso quasi un secolo a proteggere l’umanità, la prima generazione di supereroi del mondo deve guardare ai propri figli per continuare l'eredità. Ma le tensioni aumentano quando i giovani supereroi, affamati di dimostrare il loro valore, lottano per dimostrarsi all'altezza della leggendaria reputazione pubblica dei loro genitori e degli standard personali esigenti. La serie è interpretata da Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade, Matt Lanter e Ian Quinlan. I produttori esecutivi sono Mark Millar, Frank Quitely, Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott, Steven S. DeKnight, James Middleton e Sang Kyu Kim.

Torna dopo 4 anni Master of None con la 3 stagione

Il mese di maggio vede anche il debutto di una "vechia" serie tv che torna con nuovi episodi dopo ben 4 anni. Stiamo parlando di Master of None, il prodotto Netflix apprezzatissimo dalla critica e creato da Aziz Ansari e Alan Yang. La serie, dopo uno stop a causa di una polemica nata intorno alla figura di Ansari, torna con 8 episodi inediti girati a Londra secondo le indiscrezioni e incentrati su un nuovo punto di vista, non più quello del personaggio di Dev ma su quello di Denise, la sua migliore amica. Tra i nuovi attori del cast c'è anche Naomi Ackie di The End of the F *** ing World .

Arrivano a maggio 2021 i nuovi episodi di Lucifer 5B

Come era stato annunciato da Netflix con un'improvvisa e inaspettata notizia Lucifer tornerà il prossimo 28 maggio con gli episodi della stagione 5B. La prima parte della stagione 5 di Lucifer aveva debuttato sulla piattaforma lo scorso agosto 2020 e i nuovi episodi riprenderanno la storia proprio da dove si era conclusa e nello specifico dal cliffhanger finale. La prima metà della quinta stagione di Lucifer, infatti, si era conclusa con Dio che, manifestatosi davanti ai suoi figli Lucifer, Amenadiel e Michael pronto ad acquietare lo scontro tra i tre. Cosa accadrà ora?