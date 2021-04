Arriva in Italia "5 ragazzi per me", dating show che ha conquistato il Regno Unito

Da giovedì 22 aprile su Sky e Now la versione italiana di "Five guys a week". Una ragazza single accoglierà in casa cinque pretendenti, riuscirà la convivenza a far scattare l'amore?

Arriva in Italia dopo l'enorme successo nel Regno Unito "5 ragazzi per me", nuovo dating show che sovverte i classici step delle relazioni sentimentali. E' possibile innamorarsi dopo essere andati a convivere con una sconosciuta?

Da giovedì 22 aprile, per otto settimane consecutive su Sky e Now alle ore 21.15, il programma prodotto da Fremantle promette di eliminare ogni tipo di filtro nel primissimo stadio dei rapporti di coppia, iniziando subito dalla convivenza. In ogni puntata, protagonista assoluta sarà infatti una donna single in cerca dell’anima gemella che accoglierà in casa cinque ragazzi, anche loro non impegnati e desiderosi a "fare sul serio", selezionati in base ai suoi interessi. Ognuno di loro avrà caratteristiche e qualità che lei reputa interessanti e fondamentali per iniziare una storia d’amore. I cinque uomini e la protagonista vivranno un’esperienza difficile da dimenticare: resteranno insieme, sotto lo stesso tetto, per almeno 4 giorni e condivideranno ogni momento della giornata, dalla colazione alla buonanotte. Una situazione che li obbligherà a mettere da parte tutti i filtri: vivendo per 96 ore nello stesso appartamento, i ragazzi non potranno che essere spontanei e naturali per conquistare la single. Ogni attimo sarà buono, per i cinque, per far colpo su di lei e instaurare da subito un rapporto stretto e confidenziale: tutto quello che nemmeno il miglior primo appuntamento potrebbe mai fare. Le giornate trascorse insieme saranno intensissime, racchiuderanno tutte le canoniche prime fasi di una storia d’amore: la scoperta, il divertimento, la gelosia, le emozioni più forti e totalizzanti. Sarà la donna a decidere cosa fare per conoscere meglio i suoi aspiranti partner e quali attività di coppia svolgere assieme, fino a chiedere, in qualche caso, l'intervento di amici e parenti cercando i loro consigli e facendo loro conoscere gli spasimanti. Con il passare delle ore, la ragazza avrà la possibilità di eliminare i suoi pretendenti che meno l’avranno colpita: uno dopo l’altro dovranno lasciare l’appartamento, finché non rimarrà solo un ragazzo, quello con cui lei sarà pronta a porre le basi per costruire una storia d’amore.

"5 ragazzi per me" è una variazione sul tema rispetto ai classici dating show: è un “docu-dating” che entra nella vita dei suoi protagonisti ma anche nelle loro case e nelle loro abitudini, raccontandone la quotidianità senza meccanismi prestabiliti. Il tutto con un montaggio serrato e fitto (otto episodi da circa un’ora ciascuno), a creare uno sviluppo dal ritmo altissimo, irresistibile, come se fosse una serie TV. Il programma è la versione italiana di "Five Guys a Week", trasmesso nel 2020 con un ottimo riscontro da Channel 4, dove è stato anche il dating show più visto dell’anno sul web. In particolare, il titolo è diventato subito un cult per i più giovani: durante la messa in onda televisiva degli episodi, infatti, sul pubblico sotto i 34 anni ha battuto la media dei broadcaster concorrenti. Il programma è stato realizzato nel pieno del rispetto delle norme anti-Covid.