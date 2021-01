5 serie da vedere se vi è piaciuto Lupin

Quanti di voi hanno visto Lupin su Netflix? E quanti di voi l'hanno amato? Siamo sicuri che siate in tanti lì fuori , insieme ad altri 70 milioni di spettatori, ad aver guardato con gli occhi incollati allo schermo la nuova serie Netflix dedicata al ladro gentiluomo più famoso della letteratura francese. Lupin, infatti, in pochissimi giorni dalla sua uscita sulla piattaforma digitale ha raggiunto numeri da record battendo perfino l'acclamatissima Bridgerton, e con soli 5 episodi e un protagonista d'eccezione, la serie, è entrata nei cuori degli utenti Netflix si tutto il mondo. Se avete amato le avventure di Arsene Diop ecco quali altre serie scoprire (o riscoprire).

La casa di carta

Una delle serie spagnole più amate a livello internazionale, la casa di carta è un prodotto di grande successo che ha saputo tenere tutti con il fiato sospeso per la rapina del secolo. Un gruppo di ladri capitanati dal famoso "professore" tentano di rapinare la zecca spagnola trattenendo ostaggi per realizzare il colpo più grosso della storia. Avvincente, appassionante e con una caratterizzazione dei personaggi davvero interessante. Se siete tra quei pochi che non l'hanno mai vista dovete recuperarla, anche perché quest'anno uscirà anche la quinta (e forse ultima) stagione.

Luther

Luther è un'altra serie che potrebbe piacervi se avete amato Lupin. Un unico protagonista dotato di una grande intelligenza e di un intuito infallibile è un ispettore della omicidi di Londra ed è simile a Lupin (anche se è parte della polizia e non dei ladri) nel suo approccio alla professione che svolge. Inoltre, a rendere interessante il personaggio e di conseguenza la serie è che Luther non è un vero e proprio eroe ma un uomo dal passato compromettente. Da non perdere!

Fargo

Fargo è un altro prodotto da riscoprire dopo aver visto Lupin. La serie è ispirata all'omonimo film dei fratelli Coen e mette insieme storie di criminalità creando stagioni dedicate a ognuna di loro. Nella prima stagione c'è come protagonista la storia di un delinquente del Minnesota che collabora con un assicuratore in un folle piano mentre è seguito dalla polizia; nella seconda stagione si racconta la storia di un incidente del 1979 che ha a che fare in qualche modo con gli alieni; la terza stagione riguarda la vicenda di un uomo e suo moglie che volendo una vita migliore di quella che hanno provano a rubare un francobollo dall'immenso valore; La quarta si stacca dalle altre e racconta la storia di due bande criminali nella città di Kansas City.

Prison Break

Prison Break è la regina delle serie sulle prigioni e se siete stati conquistati da Lupin siate certi che lo sarete anche di Prison Break. Un classicone del mondo delle serie tv di questo genere, Prison Break, con le sue cinque stagioni, è un crime-drama che racconta la storia di due fratelli, Lincoln Burrows e Michael. Lincoln viene accusato di omicidio e condannato a morte e Michael, finge di effettuare una rapina per essere arrestato e finire nello stesso carcere del fratello. In prigione i due tentano la fuga mentre cercano allo stello tempo di trovare le prove per scagionare Lincoln. Prison Break è un vero e proprio gioiellino del mondo delle serie tv con una suspense in grado di tenervi incollati allo schermo.

Jessica Jones

Jessica Jones è un'altra serie da rispolverare dopo Lupin anche se la protagonista non è una ladra ma un'investigatrice privata. La serie Netflix si avvicina alla serie con Omar Sy perché c'è una storia familiare da scoprire e che condiziona il presente della protagonista. Con un brillante intuito, Jessica Jones, proprio come Lupin è un'anti-eroina con strategie infallibili per ottenere ciò che vuole.