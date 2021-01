5 serie Netflix promettenti in uscita a febbraio 2021

Avete già visto tutte le serie su Netflix e non vedete l'ora di tuffarvi in nuove storie? Per tutti quelli che vogliono sempre essere sul pezzo e aggiornati sulle novità della piattaforma di streaming on demand ecco le più promettenti nuove uscite Netflix di febbraio 2021. Tra storie alla "mamma per amica", racconti di genere crime, serie di fantascienza e molto altro ce n'è per tutti i gusti.

Ginny e Georgia

Gonny e Georgia è la nuova serie Netflix che si presenta come un rifacimento di "Una mamma per amica". Le protagoniste della serie, infatti, sono Ginny, una quindicenne imbranata ma matura e Georgia, una trentenne determinata, piena di energia e dal fascino irresistibile. Dopo anni passati a cambiare città, Georgia decide di mettere le radici a Wellsbury, nel New England per dare alla figlia una "vita normale". Ginny, però, deve ambientarsi in un nuovo liceo, nuovi compagni e una nuova quotidianità. La tranquillità della famiglia, però, verrà presto minacciata dal passato della mamma che riemergerà causando non poche sorprese.

L'estate in cui impariamo a volare

Questa serie vede il ritorno sul piccolo schermo di due grandi protagoniste di due medical drama trai più amati dal pubblico: Sarah Chalke (Scrubs) e Katherine Heigl (Grey's Anatomy). Questa serie racconta l'evoluzione dell'amicizia tra due donne dall'adolescenza alla vita adulta mettendo in evidenza le diversità tra le due e le scelte di vita che le hanno portate da un lato a scegliere la carriera e dall'altro a scegliere la famiglia. A creare scompiglio tra le due, però, sarà un tradimento. Riusciranno a riconciliarsi? Non resta che vedere la serie per scoprirlo.

H-Helena

H-Helena torna su Netflix a febbraio 2021 con la seconda stagione. Questa serie, definita una Narcos al femminile racconta la storia di Helena, una prostituta che diventa capo di un gruppo di narcotrafficanti nella Barcellona degli anni '60. Tra gang, droga e soldi facili, la serie è molto intrigante e lascia sempre con il fiato sospeso. Se siete amanti di questo genere, e di Narcos, questa è la serie per voi.

Città invisibile

Città invisibile è la nuova serie Netflix firmata Carlos Saldanha, regista di film d’animazione del calibro de L’era Glaciale 2 e 3, Rio e Ferdinand. La storia è quella di un agente di polizia ambientale che perde la moglie con un incendio e resta sconvolto dalla visione misteriosa di un delfino rosa su una spiaggia di Rio de Janeiro. Questa serie, dai toni thriller e mistici, è in grado di tenere con il fiato sospeso in ognuno dei sette episodi.

Tribes of Europa

Tribes of Europa è una serie distopica ambientata nel 2074 in un'Europa devastata da una catastrofe globale e divisa in moltissimi micro stati. Tra le tribù di superstiti iniziano delle lotte per la dominanza e i protagonisti, 3 fratelli, saranno costretti a combattere per sopravvivere e cambiare il destino del loro Paese.