Freeridge, tutto sullo spin-off di On My Block in arrivo su Netflix

Su Netflix sta per debuttare una nuova serie di formazione, Freeridge, che continuerà il racconto di un altro titolo già noto al pubblico, di cui è spin-off, On My Block. Con 8 episodi della durata di 35 minuti l'uno, questa serie è pronta a far divertire ma anche emozionare ma cosa sappiamo finora su questo spin-off e quando troveremo i suoi episodi sul catalogo Netflix? Scopriamolo insieme.

La trama di Freeridge

Freeridge è una commedia di formazione sulle sorelle rivali Gloria e Ines e sui loro amici Demi e Cameron che scatenano una maledizione portando la sfortuna nelle loro vite. Non perderti le avventure indimenticabili di questi quattro nuovi amici nello spin-off di On My Block.

Chi c'è nel cast di Freeridge

Il cast di questa comedy è composto da Keyla Monterroso Mejia (Gloria), Bryana Salaz (Ines), Tenzing Norgay Trainor (Cam), Ciara Riley Wilson (Demi) e Peggy Blow in un nuovo ruolo fisso nella serie. Si aggiungono anche Michael Solomon, Zaire Adams, J.R. Villarreal e Jean Paul San Pedro. Paula Garcés, Eric Gutierrez, Eme Ikwuakor e Raushanah Simmons riprendono i ruoli già interpretati in On My Block.

Quando esce Freeridge su Netflix

Gli otto episodi di Freeridge debutteranno sul catalogo della piattaforma di streaming in prossimo 2 febbraio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.