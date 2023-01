Noah Schnapp di Stranger Things fa coming out: "Sono gay, ho avuto paura di dirlo per 18 anni"

Noah Schnapp di Stranger Things è gay. L'attore, che nella serie Netflix interpreta il personaggio di Will, ha fatto coming out su TikTok rivelando pubblicamente la sua omosessualità. In un video a cuore aperto, infatti, il giovane attore ha ammesse quali sono le sue preferenze sessuali e ha rivelato di essere riuscito a dire a tutti di essere gay dopo averne avuto paura per ben 18 anni. E, per sua sorpresa, la reazione di tutti è stata univoca, se ne erano accorti fin da subito.

"Quando ho finalmente detto ai miei amici e alla mia famiglia di essere gay dopo esserne stato terrorizzato per ben 18 anni - ha dichiarato Noah - la loro reazione è stata: "Lo sapevamo".

L'interprete di Will Byers della serie sci-fi dei fratelli Duffer ha toccato tutti con il suo coming out e con ironia ma anche tanta vulnerabilità Noah ha deciso finalmente di smettere di fingere e iniziare a vivere la sua vita e la sua sessualità sotto la luce del sole e senza più la paura del giudizio degli altri.

"Mi sa che sono più simile a Will di quanto pensassi" ha poi scritto Noah come commento al suo TikTok, facendo riferimento all'omosessualità del personaggio di cui veste i panni nella serie Netflix e i tantissimi fan dell'attore non hanno potuto che lasciare commenti di vicinanza e amore nei suoi confronti anche se qualcuno stenta ancora a credere sia vero.