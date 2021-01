Snowpiercer 2: a gennaio su Netflix con un episodio a settimana

Netflix cambia programmazione e torna a dare alle proprie serie (o perlomeno a una in particolare) quella magia dell'attesa dell'uscita del nuovo episodio che tanto mancava da quando il colosso dello streaming si è diffuso in tutto il mondo. Se solitamente le nuove serie tv escono sulla piattaforma con tutti gli episodi insieme, quando si parla di Snowpiercer cambiano un po' le carte in tavola. La nuova stagione della serie distopica, infatti, debutterà a gennaio su Netflix a cadenza settimanale, cioè un episodio alla volta, proprio come i vecchi tempi e proprio come era accaduto per la sua prima stagione. Il primo episodio della serie tv apocalittica basata sulla sceneggiatura del premio Oscar Bong Joon-ho che racconta la storia della vita di alcuni sopravvissuti alla glaciazione della Terra uscirà su Netflix il prossimo 26 gennaio e seguiranno, con cadenza settimanale, tutti gli altri.

Snowpiercer 2: un nuovo episodio ogni mercoledì

Snowpiercer è uno dei pochissimi show della piattaforma che prevede una programmazione dilazionata nel tempo con uscite settimanali. Netflix farà uscire ogni episodio il giorno seguente rispetto al debutto sul canale americano TNT dove andrà in onda l'antemprima di ogni episodio negli Stati Uniti ogni martedì sera. Così, la piattaforma streaming che detiene i diritti sulla distribuzione internazionale programmerà l'uscita dei dieci episodi della nuova stagione di Snowpiercer ogni mercoledì dal 26 gennaio al 23 marzo.

Nell'attesa dell'uscita del primo episodio di stagione ecco il trailer di Snowpiercer 2 che sembra promettere davvero bene.

Snowpiercer 2: il trailer