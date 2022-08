Westworld 4: anticipazioni della sesta puntata (8 agosto 2022)

“Host City”, sesto appuntamento stagionale di Westworld, si apre con un vibrante confronto tra Charlotte e Caleb. L’uomo prova poi a mettersi in contatto con la figlia Frankie, pur trovandosi la ragazza in un diverso spazio temporale. Quest’ultima è inoltre impegnata, con l’aiuto di Bernard, a riparare il corpo di Maeve. Di seguito le anticipazioni di questo nuovo episodio.

Westworld 4: anticipazioni della sesta puntata (lunedì 8 agosto)

Charlotte sottopone Caleb ad un interrogatorio e gli dice che a Frankie, ancora viva, non le resta molto prima che la sua copia si disintegri. Poco dopo l'uomo trova una via d'uscita dalla sua cella e fa una scoperta shock: si imbatte nei cadaveri dei cloni che, intenti a fuggire, si sono infranti contro la propria fine. Raggiunge quindi un'antenna e prova a comunicare con sua figlia, Frankie, pur trovandosi loro due in epoche diverse, con molti anni di distanza nel mezzo. Anni prima il padre aveva insegnato alla figlia il modo di gestire al meglio le frequenze radio, superando il tempo e lo spazio. Successivamente Charlotte uccide e sostituisce l'host di Caleb. Nel frattempo vediamo la stessa Frankie e Bernard riparare il corpo di Maeve, mentre trasferiscono i suoi dati su un nuovo modulo di controllo host. Bernard comunica a Frankie che uno dei membri della sua squadra è stato sostituito con una copia host. Frankie viene poco dopo attaccata da tale entità: si tratta dell'host di Jay. Ma un personaggio entra in scena per salvarla.

Dove vedere Westworld 4 in tv e in streaming (lunedì 8 agosto 2022)

La sesta puntata stagionale di Westworld va in onda lunedì 8 agosto alle 21.15 su Sky Atlantic (canale 110 di Sky). Gli episodi della serie sono inoltre disponibili in streaming su NOW.