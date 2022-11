Manca pochissimo all'uscita della nuova serie Netflix, 1899. Si tratta di un thriller psicologico nato dalle stesse menti che hanno ideato Dark, la serie rivelazione che è finita nell'olimpo dei titoli del piccolo schermo più belli di sempre. 1899 sarà una serie che, in otto episodi, trascinerà in un mondo fatto di misteri, viaggi nel tempo e tantissimi colpi di scena. Ma a che ora uscirà questo nuovo attesissimo titolo Netflix? Scopriamolo insieme.

La trama di 1899

È il 1899 e un piroscafo pieno di migranti si dirige verso ovest lasciandosi alle spalle il Vecchio Continente. I passeggeri, provenienti da diverse nazioni europee, hanno in comune speranze e sogni per il nuovo secolo e per il loro futuro all'estero. La traversata però subisce una svolta imprevista con l'avvistamento in alto mare di un'altra nave di migranti alla deriva. Ciò che troveranno a bordo trasformerà il loro viaggio verso la terra promessa in un terrificante incubo.

A che ora esce 1899 su Netflix

1899 debutterà su Netflix il 17 novembre alle 9.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.