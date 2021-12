A che ora esce And Just Like That e dove guardarlo in diretta con gli Stati Uniti

È finalmente (quasi) giunto il giorno del debutto di And Just Like That, la nuove serie TV che riprende la storia di Sex and the City a 20 anni di distanza dal suo gran finale per raccontare la vita delle sue protagoniste nei loro 50 anni. Un progetto voluto dai fan della serie cult degli anni '90 e attesissimo al punto da non vedere l'ora di scoprire che fine avranno fatto Carrie e Mr. Big ma anche Miranda, Charlotte e tutti gli altri personaggi della serie tratta dal romanzo omonimo di Candace Bushnell.

Tra nuovi e vecchi personaggi, una trama ambientata sempre nella solita Manhattan ma con un flashforewrd nel 2021 a partire dal 2004, anno in cui ha fatto il suo debutto il gran finale di serie con l'ultimo episodio della sesta stagione.

Come sarà And Just Like That? Cosa avrà di nuovo da raccontarci e insegnarci? Per ora possiamo solo immaginarlo ma a partire da domani avremo a disposizione i primi due episodi della serie Hbo per poterceli gustare uno dopo l'altro. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire a che ora usciranno le puntate e dove si potranno guardare in Italia, in contemporanea con gli Stati Uniti.

Qui il trailer ufficiale di And Just Like That

A che ora esce And Just Like That e dove guardarlo

I primi due episodi della serie saranno disponibili a partire dalle 9.00 del mattino, domani, 9 dicembre su Sky e NOW in contemporanea con l’esordio negli Stati Uniti. I primi due episodi della serie, in versione originale con sottotitoli in italiano, saranno disponibili da giovedì 9 dicembre on demand su Sky e in streaming su NOW dalle 9.00. Sabato 11 dicembre andranno in prima serata su Sky Serie, mentre il sabato successivo, 18 dicembre, sempre su Sky Serie partirà la versione doppiata in italiano.