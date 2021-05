A che ora esce "Che fine ha fatto Sara 2" su Netflix e cosa aspettarsi

Il successo delle serie Netflix in lingua spagnola continua e dopo La casa di carta ed Èlite entra nel novero delle serie ispaniche più amate anche Che fine ha fatto Sara?, un nuovo crime della piattaforma di streaming che cerca di indagare in ogni episodio su una misteriosa morte per trovare sì chi è che ha ucciso questa ragazza ma anche quali segreti si nacondono dietro ognuno dei personaggi coinvolti nella storia. Se la prima parte della serie ha già fatto il suo debutto su Netflix ecco che la seconda stagione si prepara a fare il suo ingresso nel catalogo della piattaforma.

Che fine ha fatto Sara 2: cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione

In uscita domani 19 maggio 2021, Che fine ha fatto sara 2 svelerà nuovi indizi per capire chi ha ucciso Sara annegata in mare dopo una caduta e porterà Álex Guzmán, suo fratello e l'unico alla ricerca della verità, a far emergere i segreti più nascosti della famiglia Lazcano. Il ragazzo, uscito di prigione dopo essere stato accusato, però scoprirà anche inaspettate verità su sua sorella e il suo carattere. Nel frattempo un cadavere misterioso seppellito nel suo giardino diventa una bomba a orologeria che potrebbe rispedirlo in carcere da un momento all'altro. Álex non ha altra scelta se non quella di diventare un investigatore, per ricostruire il puzzle della vera e terribile storia di Sara e del suo rapporto con la famiglia Lazcano. Inoltre, la trama sarà sempre più fitta grazie all'introduzione di un nuovo personaggio: Nicandro.

Che fine ha fatto Sara: il cast della seconda parte

Il protagonista è Manolo Cardona, volto già noto ai fan di serie tv per la sua apparizione in “Narcos” e “Reign”. In Che fine ha fatto Sara? veste i panni del protagonista Alex Guzman. Per quanto riguarda il resto del cast troviamo: Luis Roberto Guzman: Lorenzo, Claudia Ramirez: Mariana, Carolina Miranda: Elisa, Gines Garcia Millan: Cesar, Eugenio Siller: José Maria “JM”, Alejandro Nones: Rodolfo, Ximena Lamadrid: Sara.

A che ora esce su Netflix "Che fine ha fatto Sara 2"?

Sarà possibile trovare i nuovi di Che fine ha fatto Sara 2 sul catalogo di Netflix domani 19 maggio 2021 alle 9.00 di mattina

Il trailer