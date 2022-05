A che ora esce e cosa aspettarsi da Che fine ha fatto Sara 3

Per tre anni in tanti si sono chiesti "Che fine ha fatto Sara"? Tra pochissimo verrà svelata tutta la verità sulla storia raccontata dalla serie Netflix che ha appassionato molti amanti del genere crime/thriller e che ora giunge al suo capitolo conclusivo. Saranno sette i nuovi e ultimi episodi di Che fine ha fatto Sara che debutteranno sul catalogo della piattaforma di streaming per mettere un punto al racconto di questo titolo spagnolo di Netflix. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo sulla trama del gran finale di Che fine ha fatto Sara e sull'orario di uscita della serie su Netflix.

Qui il trailer di Che fine ha fatto Sara 3

La trama di Che fine ha fatto Sara 3

In questa stagione finale i nemici diventano alleati, la verità viene finalmente svelata e Álex è deciso a risolvere un nuovo enigma: cos'è successo a Sara? Proprio quando pensavamo che fosse stata Marifer a uccidere Sara tagliando le corde del paracadute, ogni teoria è stata ribaltata alla fine della seconda stagione. Durante un'inaspettata e misteriosa scena, Nicandro rivela che non è stata Marifer a commettere il crimine, ma piuttosto che "la colpa è nostra". Chi è stato? Perché? Finalmente tutte le domande poste durante la serie troveranno risposta nella terza stagione finale, la più sorprendente ed esplosiva finora! Ma soprattutto…Cos'è realmente successo a Sara?

A che ora esce Che fine ha fatto Sara 3 su Netflix

Sarà possibile trovare i sette episodi conclusivi di Che fine ha fatto Sara 3 sul catalogo Netflix il 18 maggio alle 9.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.