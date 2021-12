A che ora esce su Netflix È stata la mano di Dio, il film di Sorrentino candidato all'Oscar

Dopo l'anteprima mondiale alla 78° edizione della Mostra del Cinema di Venezia lo scorso settembre, che gli è valsa il Leone D'Argento Gran Premio della Giuria, il nuovo e attesissimo film di Paolo Sorrentino, É stata la mano di Dio, è pronto a fare il suo debutto su Netflix. Scelto come candidato italiano agli Oscar 2022, questo film del regista e sceneggiatore Premio Oscar de Il Divo, La grande bellezza e The Young Pope porta sulla piattaforma di streaming la storia di un ragazzo, suo alterego, nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta. Una storia autobiografica e di grande impatto emotivo che potrebbe portare al regista partenopeo un altro premio Oscar in tasca. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire la trama del film e a che ora potremo trovarlo sul catalogo della piattaforma di streaming.

Di cosa parla É stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino

Il diciassettenne Fabietto Schisa è un ragazzo goffo che lotta per trovare il suo posto nel mondo, ma che trova gioia in una famiglia straordinaria e amante della vita. Fino a quando alcuni eventi cambiano tutto. Uno è l'arrivo a Napoli di una leggenda dello sport simile a un dio: l'idolo del calcio Maradona, che suscita in Fabietto, e nell'intera città, un orgoglio che un tempo sembrava impossibile. L'altro è un drammatico incidente che farà toccare a Fabietto il fondo, indicandogli la strada per il suo futuro. Apparentemente salvato da Maradona, toccato dal caso o dalla mano di Dio, Fabietto lotta con la natura del destino, la confusione della perdita e l'inebriante libertà di essere vivi. Nel suo film più commovente e personale, Sorrentino accompagna il pubblico in un viaggio ricco di contrasti tra tragedia e commedia, amore e desiderio, assurdità e bellezza, mentre Fabietto trova l'unica via d'uscita dalla catastrofe totale attraverso la propria immaginazione.

Qui il trailer di É stata la mano di Dio

A che ora esce È stata la mano su Netflix

È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino candidato agli Oscar 2022 uscirà sul catalogo della piattaforma di streaming il 15 dicembre 2021 alle 9.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.