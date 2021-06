Elite 4 sta per fare il suo debutto su Netflix con nuovi episodi. Se negli scorsi giorni siamo già potuti entrare nell'atmosfera "estiva" di Elite con quattro cortometraggi che hanno anticipato l'uscita dei nuovi episodi della quarta stagione, ora siamo pronti al binge-watching di Elite 4. A partire da domani, infatti, usciranno su Netflix le nuove puntate della serie spagnola tra le più amate dagli adolescenti e non che è pronta a regalare emozioni e a stupire con l'entrata in scena di nuovi personaggi. Ma, oltre a cercare di capire di cosa parlerà la trama di Elite 4, scopriamo a che ora potremo trovare gli episodi sul catalogo della piattaforma di streaming.

Elite 4: la trama della nuova stagione

La scuola spagnola di Las Encinas è pronta a tornare protagonista della vita dei suoi studenti diventando luogo di una nuova tragedia. A cambiare le dinamiche dell'istituto ci sarà l'entrata in scena di un nuovo direttore, Diego Martìn un uomo d'affari, tra i più importanti in Europa che avrà come obiettivo quello di ridare di nuovo prestigio e rigore alla scuola. Insieme a lui, entrano in scena anche i suoi 3 figli, Ari, Mencía e Patrick, interpretati rispettivamente da Carla Díaz, Martina Cariddi e Manu Rios, che dovranno inserirsi in questa nuova realtà e imparare a modulare il loro carattere di ragazzi viziati e abituati a fare tutto quello che vogliono. Lo scontro tra vecchi e nuovi alunni sarà al centro della storia mettendo alla prova i rapporti e gli equilibri delle fazioni finora esistenti. Non mancherà l'amore, la scoperta della propria sessualità e, soprattutto, la tragedia. Ci sarà infatti una nuova vittima e un nuovo carnefice. Chi saranno? Non ci resta che aspettare l'uscita della serie per scoprirlo.

A che ora esce Elite 4 su Netflix?

I nuovi episodi di Elite 4 debutteranno sulla piattaforma di streaming il 18 giugno 2021 alle ore 9.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.