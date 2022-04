I ragazzi del liceo di Las Encinas stanno per tornare su Netflix! Manca pochissimo, infatti, al debutto della quinta stagione di Elite, la serie spagnola creata da da Carlos Montero e Darío Madrona che ha da sempre conquistato il pubblico con gli intrighi liceali di un gruppo di ragazzi dell'elite di Madrid. Cosa accadrà in questa nuova stagione e a che ora potremo trovare i nuovi episodi della serie sul catalogo della piattaforma di streaming? Scopriamolo insieme.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla trama di Elite 5

Per quanto riguarda la trama di Elite 5, purtroppo, non abbiamo moltissime informazioni se non il fatto che sarà, ancora una volta piena di scoop, scandali, omicidi e nuove intriganti love story. La quarta stagione di Elite si era conclusa con la morte di Armando da parte di Guzmàn che aveva poi lasciato la città insieme ad Ander. Cayteana, invece, era sempre più vicina al principe Philipe al punto che, la loro storia, è stata al centro di uno degli episodi natalizi della serie. Cosa accadrà ora?

Le novità del cast di Elite 5

Per quanto riguarda il cast di Elite 5 ci saranno delle novità e anche delle perdite importanti. Miguel Bernardeau e Arón Piper non faranno più parte del cast della serie ma al loro posto ci saranno delle new entry: Isadora, un'ereditiera interpretata da Valentina Zenere e Ivàn, il figlio di un famoso calciatore di cui vestirà i panni Andrè Lamoglia. Tra i nuovi attori coinvolti nella stagione 5 di Elite ci sarà anche il francese Adam Nourou nei panni di Bilal.

A che ora esce Elite 5 su Netflix

I nuovi episodi di Elite 5 usciranno sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo 8 aprile alle 9.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.