Elite sta per tornare su Netflix con nuovi otto episodi inediti che comporranno la sua sesta stagione. Un grande traguardo per una serie che ha saputo entrare nel cuore dei telespettatori fin dal primo episodio. Amatissima e seguitissima, Elite torna a raccontare le storie degi studenti del liceo di Las Encinas affrontando diverse tematiche legate all'amore, all'adolescenza e alla vita in generale. Ma quando potremo trovare i nuovi episodi della serie sul catalogo della piattaforma di streaming? Scopriamolo insieme.

La trama di Elite 6

Dopo la morte di Samuel, Las Encinas si prepara per un nuovo anno scolastico cercando di mascherare al meglio i disastri del passato, ma i conflitti tra le classi sono sistemici: razzismo, sessismo, violenza domestica e odio nei confronti di LGTBI sono solo alcune delle problematiche che si manifestano nei corridoi del prestigioso istituto questa stagione. Se i responsabili della scuola non intervengono per sistemare le cose, dovranno farlo gli studenti.

Chi ci sarà nel cast di Elite 6

Il cast di Elite 6 sarà composto da Valentina Zenere (Isadora), André Lamoglia (Iván), Martina Cariddi (Mencía), Manuel Rios (Patrick), Carla Díaz (Ari), Carmen Arrufat (Sara), Adam Nourou (Bilal), Álex Pastrana (Raúl), Álvaro de Juana (Dídac), Ander Puig (Nico), Ana Bokesa (Rocío)

A che ora esce Elite 6 su Netflix

Elite 6 debutterà su Netflix il prossimo 18 novembre alle 9.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.