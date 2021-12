A che ora esce Emily in Paris 2 su Netflix e cosa aspettarsi dai nuovi epsiodi

Manca davvero poco all'uscita dei nuovi episodi della seconda stagione di Emily in Paris, la serie Netflix che ha appassionato milioni di spettatori con la storia di un'americana a Parigi. Con Lily Collins come protagonista e sullo sfondo la città più romantica del mondo questa comedy è diventata uno dei titoli Netflix più apprezzati degli ultimi anni per la sua leggerezza e il suo romanticismo al punto da aggiudicarsi diverse nomination agli Emmy e ai Golden Globes di quest'anno come miglior serie comica e miglior performance per la sua protagonista.

Ma prima di scoprire a che ora potremo trovare i nuovi e attesissimi episodi di Emily in Paris 2 su Netflix addentriamoci nella trama di questa serie per capire cosa possiamo aspettarci da questa seconda stagione.

Cosa dobbiamo aspettarci da Emily in Paris 2

Il creatore della serie Darren Star, in un'intervista con Oprah Magazine ha parlato dei nuovi episodi di Emily in Paris 2 sottolineando che “nella seconda stagione, Emily sarà più parte del tessuto del mondo in cui vive. Sarà più una residente della città, invece che una turista e avrà un po' più i piedi per terra. Dopotutto, si sta facendo una vita lì". Ed è proprio quello che dobbiamo aspettarci dalla protagonista di questa serie che, dopo il finale del primo capitolo, non può che godersi la sua vita a Parigi. Emily e Gabriel hanno finalmente ceduto alla loro attrazione reciproca, quindi possiamo aspettarci di vedere un approfondimento della loro novella relazione nella stagione 2 anche se Camille, l'ex di Gabriel, sarà ancora sulla scena.

A che ora esce Emily in Paris 2 su Netflix

Sarà possibile trovare i nuovi episodi della serie a partire da domani, 22 dicembre alle 9.00 di mattina in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.