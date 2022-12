Il premiato ideatore e showrunner Darren Star torna a dirigere la terza stagione della serie candidata agli Emmy Emily in Paris che sta per tornare sul catalogo Netflix per raccontare nuove romantiche avventure della giovane esperta di marketing nella città dell'amore. La produttrice e star Lily Collins riprende il ruolo di Emily Cooper, affiancata dal cast fisso della serie composto da Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Ashley Park, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie e Lucien Laviscount e i nuovi episodi sono pronti a lasciare il pubblico senza parole mantenendo sempre la solita atmosfera magica che la serie ha dimostrato di avere nelle precedenti due stagioni. Ma a che ora usciranno i nuovi episodi di Emily in Paris 3? Scopriamolo insieme.

La trama di Emily in Paris 3

Un anno dopo essersi trasferita da Chicago a Parigi per il lavoro dei suoi sogni, Emily si trova a un bivio fondamentale in ogni aspetto della sua vita. Di fronte a due strade molto diverse deve scegliere esattamente a chi essere fedele (al lavoro e nella vita sentimentale), capire cosa comportano queste decisioni per il suo futuro in Francia e naturalmente continuare a vivere le avventure e i sorprendenti colpi di scena che Parigi le offre.

A che ora esce Emily in Paris 3 su Netflix

I nuovi episodi di Emily in Paris 3 debutteranno su Netflix il prossimo 21 dicembre alle 9.00 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.