A che ora esce la terza stagione di Formula 1: Drive to Survive su Netflix

Domani 19 marzo 2021 uscirà su Netflix il terzo capitolo della serie tv dedicata al mondo della formula 1. I nuovi episodi di Formula 1: Drive to Survive, infatti, debutteranno sul catalogo della piattaforma di streaming nel giorno dell afesta del papà per raccontare a tutti gli appassionati di questo sport il dietro le quinte del mondo della formula 1 in una delle annate più difficili, quella della pandemia. La stagione 2020 della formula 1, infatti, è stata interrotta in Australia per Covid per poi riprendere in Austria nello stesso anno. Tra battaglie, rivalità e podi inaspettati, Lewis Hamilton ottiene il suo settimo titolo mondiale. I produttori esecutivi della serie Netfix sono il premio Oscar James Gay Rees (Amy, Senna) e Paul Martin (Diego Maradona) per Box to Box Films.

Formula 1 Drive to Survive 3: orario di uscita su Netflix

Sarà possibile vedere i nuovi episodi dela terza stagione della serie tv Formula 1: Drive to Survive sul catalogo Netflix da domani 19 marzo 2021 a partire dalle 9 di mattina. E nell'attesa, ecco il trailer per entrare già da ora nel mood della serie dedicata allo sport più veloce del mondo.